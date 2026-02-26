정주영 추모 음악회에 모인 한국 최고 피아니스트들

당대 한국을 대표하는 피아니스트 김선욱·선우예권·조성진·임윤찬이 한 무대에 서는 역사적 공연이 열렸다. 대한민국 산업 발전의 기반을 다진 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회가 열린 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 이들은 한국 클래식 음악의 새로운 이정표를 세웠다.

피아니스트 김선욱(왼쪽부터)·선우예권·조성진·임윤찬이 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회에서 협연을 마친 뒤 관객에게 인사하고 있다. 현대자동차그룹 제공

세계 무대를 누벼온 네 명의 피아니스트가 한 무대에 모여 협연을 펼친 일은 한국 클래식 음악사에서 매우 이례적이면서도 상징적인 사건으로 기록될 전망이다. 특히 이들은 2부에서 리스트의 헥사메론을 함께 연주했다. 리스트와 쇼팽 등 여섯 명의 작곡가가 벨리니 오페라 ‘청교도’ 중 ‘나팔을 울려라’를 주제로 각자 쓴 변주를 엮은 곡으로 화려한 기교와 협연의 묘미를 극대화한다. 신예 작곡가로 주목받는 이하느리가 현대적 감각으로 편곡해 원곡의 웅장함을 살리면서도 각 피아니스트의 개성을 한층 또렷하게 드러냈다. 이어 네 사람은 바그너 오페라 ‘탄호이저’ 서곡을 피아노 협연으로 선보였다. 본래 대편성 오케스트라를 위한 곡을 이번 음악회를 위해 피아노 네 대 편성으로 재구성해 색다른 울림을 만들어냈다.

1부에서는 김선욱·조성진과 선우예권·임윤찬이 각각 짝을 이뤄 무대에 올랐다. 김선욱과 조성진은 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡’을 연주했고 선우예권과 임윤찬은 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’을 들려줬다. 이상권 음악평론가는 “선우예권과 임윤찬이 만들어낸 소리의 밀도는 놀라웠다. 라흐마니노프가 요구하는 음의 물량이 방대해 자칫하면 소리가 뭉개지기 쉬운데 두 연주자는 촘촘한 음형 속에서도 각 성부의 윤곽을 잃지 않았다. 특히 인상적이었던 것은 임윤찬의 역할 전환 능력이다. 선율을 주도할 때의 추진력과 반주로 물러날 때의 투명함 사이의 전환이 거의 즉각적이어서 두 대의 피아노가 하나의 확장된 악기처럼 들리는 순간이 여러 번 있었다. 왈츠 악장에서 두 사람이 리듬의 무게중심을 함께 옮기는 대목은 이날 가장 숨 막히는 순간이었다”고 평했다.

이 평론가는 “이번 공연은 단일 악기인 피아노가 한 대에서 두 대로, 다시 네 대로 확장되며 만들어낼 수 있는 앙상블의 정밀도와 오케스트라적 색채를 탐구하는 거대한 여정이었다. 연주자들은 때로는 내밀하게, 때로는 폭발적으로 건반 위에서 교감하며 관객에게 피아노 미학의 진수를 선보였다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지