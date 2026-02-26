효창공원 나무 ‘태극기’ 걸렸네 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
제107주년 3·1절을 앞둔 26일 서울 용산구 효창공원 앞 나무에 태극기 트리가 조성돼 한 가족이 구경하고 있다.
서울 용산구는 3·1절을 맞아 독립운동의 성지인 효창공원 일대에 대규모 ‘태극기 거리’를 조성했다. 지난 21일 조성된 태극기 트리는 효창공원 정문 앞 나무 26그루와 이봉창역사울림관 앞 나무 4그루에 각 300개 이상의 태극기를 게양해 내달 8일까지 장관을 연출한다.
용산구는 이번 태극기거리 조성을 계기로 효창공원을 찾는 구민과 방문객들의 발길이 이어지며 3·1절의 역사적 의미와 독립운동의 정신을 함께 나누는 계기가 되길 바란다고 밝혔다.