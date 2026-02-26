사단법인 코디타(KODITA) 방산 최고경영자과정 개최

사단법인 KODITA가 ‘K-군수·방산 최고경영자과정 2기’를 개최한다. 이번 과정은 방산 수출 전주기 구조를 다루는 10주 프로그램으로 구성됐다. 전략·제도·실행 영역을 하나의 흐름으로 묶은 점이 특징이다.

2기 입학식에서는 안준석 예비역 육군 대장이 특별강연을 맡는다. 안 대장은 육군사관학교 43기 출신으로 합참 작전부장, 청와대 국가안보실 국방개혁비서관, 지상작전사령관을 역임했다. 최근 안보 환경 변화와 군 전략 방향을 주제로 방산 산업과 국가 안보의 연계를 짚을 예정이다.

KODITA CI. KODITA 제공

정규 강의는 전략·제도·실행 영역으로 이어진다. 허용도 박사는 최근 전쟁 사례와 글로벌 무기체계 경쟁 구도를 분석하며 K-방산의 전략적 방향을 제시한다. 김종출 부회장은 방산수출 절차와 전략물자 관리 체계를 중심으로 수출통제 제도의 실제 적용을 다룬다.

해외사업 단계에서 발생하는 법률·조세 구조도 주요 내용이다. 장승연 변호사는 기술이전 계약과 국가별 조세 이슈를 사례 중심으로 정리하며, 김용승 고문은 수출 전 과정에 필요한 금융 구조와 정책금융 활용 방안을 설명한다. 김병규 교수는 AI 기반 전장 환경 변화와 방산 산업의 구조적 과제를 분석하고, 한창희 교수는 글로벌 B2B 마케팅과 방산 브랜드 전략을 강의한다.

각 강의는 개별 주제를 나열하는 방식이 아니라 ‘수출 실행 구조’라는 하나의 맥락 안에서 연결되도록 설계됐다.

과정에는 산업시찰도 포함된다. 1기에서는 삼양화학공업과 KAI, 한화에어로스페이스를 방문해 연구개발과 생산 현장을 확인했다. 2기 역시 주요 방산기업 방문을 통해 강의 내용과 산업 현장을 연계할 예정이다. KODITA 관계자는 “이번 과정은 방산을 단편적 주제가 아니라 산업 생태계 관점에서 이해하도록 구성했다”고 밝혔다.

