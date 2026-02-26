“세금으로 키웠더니 의대로 유턴” 영재학교 6년 추적… 16%는 결국 ‘의사’ 길 갔다

한 대학 교정에서 학생이 의과대학 건물을 바라보고 있다. 최근 영재학교 졸업생들이 이공계 진학 후 다시 의대로 향하는 ‘U턴’ 현상이 심화되면서, 국가적 인재 양성 시스템의 보완이 시급하다는 지적이 나오고 있다. 연합뉴스

국가 예산이 대거 투입되는 영재학교가 본래 취지인 ‘과학 인재 양성’ 대신 의대 진학을 위한 ‘정거장’으로 전락하고 있다. 정부가 교육비 환수라는 초강수까지 두었으나 영재들은 대학 입학 후 전공을 바꾸는 방식으로 규제를 무력화하며 기어이 의사 가운을 입는 것으로 드러났다.

◆ 입학은 ‘과학 영재’, 졸업은 ‘의대생’… 교묘해진 탈출로

26일 한국교육개발원(KEDI)이 2017년 영재학교 입학생 613명을 6년간 추적 조사한 결과, 2023년 기준 이들의 16.2%인 99명이 의약학 계열 대학에 재학 중인 것으로 파악됐다. 2020년 당시 의약학 계열 진학생이 30명이었던 것과 비교하면 불과 3년 만에 3배 이상 폭증한 수치다.

전공을 한 번 이상 변경한 경험이 있는 학생 중 무려 73.7%가 최종 목적지로 의약학 계열을 택했다. 처음에는 공학이나 자연 계열로 입학해 정부의 감시망을 피한 뒤, 대학 재학 중 ‘반수’ 등을 통해 의대로 갈아타는 우회 전략이 고착화된 셈이다. 자연 계열에서 의약학 계열로 이동한 비율이 43.9%로 가장 높았으며, 공학 계열에서의 이동도 26.3%에 달했다.

◆ “교육비 뱉으면 그만” 세금으로 쌓은 실력, 의대 입시 무기로

정부는 영재학교 학생이 의약학 계열에 지원할 경우 교육비를 전액 환수하고 진학 상담을 중단하는 등 강력한 제재를 가하고 있다. 하지만 이번 조사 결과는 이러한 사후 규제가 대학 입학 후 발생하는 ‘신분 세탁’까지는 막지 못한다는 한계를 여실히 드러냈다.

학생들은 국가 예산이 투입된 영재학교의 수준 높은 수학·과학 커리큘럼을 통해 쌓은 기초 역량을 의대 입시의 강력한 무기로 활용하고 있다. 이공계 발전을 위해 투자된 국가적 자산이 개인의 고소득 전문직 보장 수단으로 전용되고 있다는 지적이 나오는 이유다. 정부의 제재가 대학 입학 이후의 행보까지는 구속하지 못하는 제도의 허점을 파고든 결과이기도 하다.

◆ 불안한 이공계 시장이 떠밀었나… 여학생 이탈 가속

보고서는 우수 인재들의 이탈 원인을 단순히 개인의 선택 문제로만 보지 않았다. 특히 여학생의 경우 이공계 노동시장의 불안정성과 일·가정 양립의 어려움 등이 이탈을 부추기는 사회·문화적 요인으로 작용하고 있다고 분석했다. 단순히 개인의 흥미에 따른 선택이라기보다, 불투명한 미래에 대한 불안감이 안정적인 의료계 선호로 이어졌다는 평가다.

결국 영재학교의 ‘의대 사관학교’화를 막기 위해서는 무조건적인 규제보다 이공계 분야의 확실한 보상 체계와 비전 제시가 선행되어야 한다는 제언이 나온다. 한국교육개발원은 “무조건적인 규제가 아닌 충분한 진로 상담과 이공계 분야에 대한 구체적 정보 제공, 의약계를 아우르는 정교한 진로 지원 전략이 요구된다”고 설명했다.

