노브랜드 버거, 업계 최저가 2500원 ‘어메이징 불고기’ 출시

신세계푸드의 노브랜드 버거가 업계 최저가 신메뉴를 출시하며 소비자의 외식 가격 부담 낮추기에 나선다고 26일 밝혔다.

노브랜드 버거가 이날 출시한 ‘어메이징 불고기’는 가성비 본질과 불고기 본연의 맛에 집중한 버거다.

신세계푸드 제공

직화로 구운 고기 패티에 한국인이 선호하는 진한 불고기 소스, 신선한 양상추와 양파를 더해 기본에 충실한 맛을 구현했다. 가격은 업계 최저 수준인 2500원이다.

2500원은 단순한 판촉 전략이 아닌 전 과정에 걸친 원가 구조 개선을 통해 완성됐다고 신세계푸드 측은 설명했다.

원재료 공동 구매 확대, 메뉴 설계 단계에서의 원가 재정비, 연구개발(R&D)을 통한 공정 효율화 등을 추진했다.

맛과 품질은 유지하면서도 불필요한 비용은 줄이고, 물류 및 운영 프로세스를 최적화해 가격 경쟁력을 높인 것이다.

노브랜드 버거는 ‘어메이징 불고기‘ 출시와 함께 고물가에 지친 소비자에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 초특가 프로모션 ‘와페모 페스티벌(Why pay more Festival)’을 진행한다.

다음달 1일부터 5일까지 5일간 노브랜드 버거 매장 또는 앱을 통해 △어메이징 불고기 △어메이징 더블 △오리지널 △오리지널 새우 △갈릭앤갈릭 등 가성비 메뉴 세트를 구매하면 단품 1개를 추가로 제공한다. 메뉴에 따라 최대 42% 할인 혜택을 누릴 수 있다.

