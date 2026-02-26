미스토홀딩스, 윤윤수 회장 명예회장 추대…윤근창 대표 체제 본격화

미스토홀딩스(옛 휠라홀딩스)는 창업주 윤윤수 회장이 경영 일선에서 물러나 명예회장으로 추대된다고 26일 밝혔다.

이번 명예회장 추대는 대한민국 ‘샐러리맨 신화’로 불리며 M&A(인수합병)의 귀재로 평가받는 윤윤수 회장의 기업가 정신과 경영 철학을 계승하는 한편, 체계적인 리더십 변화를 통해 안정적인 경영 연속성을 확보하기 위한 전략적 결정이다.

미스토홀딩스 윤윤수 명예회장. 미스토홀딩스 제공

윤 명예회장은 스포츠 브랜드 휠라(FILA)와 골프 브랜드 타이틀리스트(Titleist), 풋조이(FootJoy) 등을 아우르는 글로벌 브랜드 포트폴리오를 성공적으로 구축하며 회사를 연 매출 4조5000억원 규모로 성장시킨 경영인이다.

윤 명예회장은 1980~90년대에 화승 재직 시절 미국 출장 중 발견한 스포츠 브랜드 휠라를 국내에 성공적으로 유통하며 브랜드 경영에 눈을 떴다. 1991년 휠라코리아를 설립하고 2005년 전 재산을 포함한 과감한 투자로 경영진이 회사를 직접 인수하는 MBO(경영자 인수) 방식을 활용해 글로벌 휠라 본사에서 한국 법인을 독립시켰다.

이후 그는 2007년 인수 금융을 적극 활용한 LBO(차입 매수) 방식으로 휠라 글로벌 상표권을 성공적으로 인수했다. 2011년에는 세계 1위 골프 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 보유한 아쿠쉬네트를 인수하며, 한국 패션업계 사상 최대 규모의 글로벌 크로스보더 M&A를 성사시켰다.

미스토홀딩스는 윤 명예회장 추대로 그간 쌓아온 신뢰와 도전 정신을 계승하고 새로운 리더십 체계로 전환한다. 윤 명예회장의 아들 윤근창 대표이사 사장이 미스토 그룹을 글로벌 스탠다드에 부합하는 100년 기업으로 이끌어가기 위한 미래 청사진을 구체화하고 있다.

윤 명예회장은 경영 일선에서는 물러나지만 중장기 비전 및 글로벌 전략에 대한 조언자 역할을 수행하며 지속적으로 기업 발전에 기여할 예정이다.

미스토홀딩스 관계자는 “윤 명예회장이 창출한 혁신과 도전 정신은 앞으로도 회사의 근간이 될 것”이라며 “이번 체제 이양은 경영 연속성과 기업 지속성 측면에서의 체계적이고 자연스러운 리더십 전환”이라고 강조했다.

