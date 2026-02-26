무안국제공항 참사 잔해 재조사 중 희생자 추정 유해 1점 발견

전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해 재조사가 진행 중인 가운데 희생자로 추정되는 유해가 발견됐다.

26일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 이날 국토교통부와 전남경찰청 과학수사대가 사고기 잔해를 정리하는 과정에서 희생자의 것으로 추정되는 유해 1점이 발견됐다.

12일 무안국제공항에서 국립과학수사연구원 관계자들이 12·29 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해를 조사하고 있다. 연합뉴스

당국은 발견된 유해의 신원을 확인하기 위해 유가족 DNA와 대조 검사를 진행할 예정이다.

현재 국토교통부와 항공철도사고조사위원회는 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관 중인 사고 여객기 잔해를 대상으로 재조사를 벌이고 있다.

이번 재조사는 지난 12일부터 시작됐으며, 당시에도 희생자들의 옷가지 등 유류품 10여 점이 추가로 발견된 바 있다.

유가족들은 유류품과 유해가 잇따라 발견된 데 대해 “초기 수습 과정이 충분하지 않았다”고 주장했다.

김유진 유가족협의회 대표는 “사고 직후 수습이 제대로 이뤄졌다면 유류품과 유해가 뒤늦게 발견되지는 않았을 것”이라며 “재조사를 통해 철저한 원인 규명이 이뤄져야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지