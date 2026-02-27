3월 中企 경기전망지수 82.5, 전월 대비 3.0p 상승

중소기업중앙회가 지난 9일부터 13일까지 2908개 중소기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 3월 중소기업 경기전망조사’에서 3월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 82.5으로 전월 대비 3.0포인트 상승했다고 26일 밝혔다.

제조업의 3월 경기전망은 전월 대비 7.2포인트 상승한 88.1이며, 비제조업은 전월 대비 1.2포인트 상승한 80.0로 나타났다. 건설업(70.3)은 전월 대비 3.3포인트 상승했으며, 서비스업(81.9)은 전월 대비 0.7포인트 상승했다.

업황전망 SBHI. 중소기업중앙회 제공

제조업에서는 △산업용 기계 및 장비수리업(72.2→97.2, 25.0p↑) △고무 제품 및 플라스틱 제품(66.1→86.6, 20.5p↑)를 중심으로 16개 업종이 전월 대비 상승한 반면, △가구(88.3→81.1, 7.2p↓) △음료(94.0→87.2, 6.8p↓) 등 7개 업종은 전월 대비 하락했다.

비제조업에서는 건설업(67.0→70.3)이 전월 대비 3.3p 상승했고, 서비스업(81.2→81.9)은 전월 대비 0.7p 상승했다. 서비스업에서 △예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(73.8→85.1, 11.3p↑) △수리 및 기타 개인서비스업(80.1→82.8, 2.7p↑) 등 8개 업종이 전월 대비 상승한 반면, △숙박 및 음식점업(84.1→82.2, 1.9p↓) △부동산업(92.9→92.8, 0.1p↓) 2개 업종은 전월 대비 하락했다.

한편 △수출(79.6→86.0) △내수판매(80.4→82.0)은 전월 대비 상승한 반면, △자금사정(82.9→80.3) △영업이익(78.8→77.4)은 전월 대비 하락했다. 역계열 추세인 고용(97.1→97.4)은 전월 대비 악화될 것으로 전망됐다.

올해 3월의 SBHI와 최근 3년간 동월 항목별 SBHI 평균치와 비교해보면 제조업에서 설비, 재고, 고용을 제외한 다른 항목은 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다. 비제조업에서는 수출, 고용을 제외한 모든 항목이 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다.

2월 중소기업 경영상 애로요인은 ‘매출(제품판매) 부진’(55.7%) 비중이 가장 높았고, △인건비 상승(36.6%) △업체 간 경쟁심화(32.1%) △원자재(원재료) 가격상승(30.4%) 순으로 그 뒤를 이었다.

