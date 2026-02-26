현대차, 車대여 구독 서비스 계획…차량 직접 공급한다

사진=현대자동차 제공

현대자동차가 올해 자동차 구독 서비스인 ‘현대 제네시스 셀렉션’ 고도화 작업에 착수한다.

26일 업계에 따르면 현대차는 다음 달 26일 서울 서초구 본사에서 정기주주총회를 열고 ‘자동차 대여사업’을 추가하는 안건을 의결할 예정이다.

이에 현대차는 2019년부터 운영해오고 있는 자동차 구독형 프로그램 ‘현대 제네시스 셀렉션’ 고도화 사업을 연내 추진할 계획이다.

현대차 관계자는 “자동차 대여사업 신규 진출을 고려한 사업목적 추가”라며 “기존의 신차·중고차 사업과 유기적으로 연계한 사업·서비스를 개발하고 고객들에게 다양한 모빌리티 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

현대 제네시스 셀렉션은 현대차·제네시스 차량을 일 또는 월 단위로 대여하는 구독 서비스로, 현대차가 플랫폼 기획·운영을 담당하고 제휴 렌터카업체가 차량을 제공하는 방식으로 운영되고 있다.

현대차는 앞으로 제휴 렌터카업체와의 협력 체계를 유지하되 고객에게 구독 차량을 직접 제공하는 방안도 추진할 계획이다.

기존에는 현대차가 단순히 구독 플랫폼을 운영하는 역할에 머물렀다면, 앞으로는 제휴 렌터카사와 함께 차량을 직접 대여하는 역할까지 맡는 것이다.

같은 그룹사 기아는 이미 자동차대여사업을 목적사업 중 하나로 두고 있고 기아렌터카를 운영 중이다.

