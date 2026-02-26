대구 박주영축구장 육상트랙 3월부터 무료 상시 개방

대구 동구에 있는 ‘박주영축구장 육상트랙’이 무료 개방을 앞두고 시범 운영에 들어간다.

26일 동구에 따르면, 구는 3월 1일부터 박주영축구장 육상트랙을 오전 6시부터 오후 10시까지 무료 개방하기로 하고 시범 운영을 한다.

대구 동구에 있는 박주영축구장 육상트랙. 대구 동구 제공

그동안 해당 육상트랙은 축구장 대관 시 함께 이용하는 부대시설로 운영해 개별 이용객 등 주민들이 이용하기 위해서는 사전 예약과 사용료 납부가 필요했다.

구청은 트랙 개방 지속해서 요구하는 주민 민원과 최근 ‘러닝’(달리기) 문화 확산을 반영해 지난해 8월부터 대관이 없는 새벽 시간대(오전 6시~8시)에 한해 시범 개방을 한 바 있다. 시범 운영 기간 이용자의 호응으로 3월부터는 축구장 예약 여부와 관계없이 6시부터 22시까지 개방 시간을 대폭 확대 운영하기로 했다.

이번 조치를 통해 그동안 운동 공간이 부족했던 인근 주민과 가족 단위 방문객들이 시간 제약 없이 걷기와 달리기 등 유산소 운동을 즐길 수 있어서 지역 생활체육 활성화에 크게 기여할 것으로 구청은 전망했다.

특정 단체나 동호회의 트랙 점유나 영리 목적의 수업 행위는 엄격히 제한하기로 했다. 쾌적한 환경 유지를 위해 운동화 착용과 반려동물 출입 금지 등 안전 수칙도 마련했다.

윤석준 동구청장은 “박주영축구장 육상트랙 개방은 주민들의 목소리에 귀를 기울인 소통 행정의 결과”라면서 “이번 정책이 안정적으로 정착해 주민 건강 증진의 거점이 될 수 있도록 성숙한 이용 문화를 정착시켜 주길 당부드린다”고 말했다.

