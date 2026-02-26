대구대학교, 국∙공립 및 사립학교 교원 임용시험 합격자 278명 배출

대구대학교는 2026학년도 국∙공립 중등교사 및 사립학교 교원 임용시험에서 총 278명의 합격자를 배출했다고 26일 밝혔다.

이 대학 사범대는 임용시험 결과, 국·공립 교사 257명과 사립학교 교원 21명을 포함해 총 278명의 합격자가 나왔다.

학생들이 고시원에서 임용시험을 준비하고 있다. 대구대학교 제공

학령인구 감소와 교원 선발 인원 축소 등 어려운 여건 속에서도 예비 교원들의 열정과 사범대학의 체계적인 지원이 어우러져 값진 성과를 거뒀다.

전국 시도교육청별로 수석 합격자 6명과 차석 합격자 6명을 배출해 뛰어난 교육 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 지역별 합격자 현황을 살펴보면 경북(63명), 경남(47명), 경기(44명), 대구(25명), 부산(20명) 등 전국 각지에서 고르게 합격생을 배출했다.

전공별로는 특수교육 계열이 92명으로 꾸준한 강세를 이어갔으며, 일반사회교육과(22명), 국어교육과(21명), 물리교육과(21명) 등 고른 성과를 보였다.

사범대학은 14개 학과(전공)를 갖추고 있으며, 27개 학과(전공)에서 교직과정과 교육대학원을 운영하고 있다. 6주기 교원양성기관 평가에서 최우수 양성기관으로 선정됐으며 최근 교육부 교원양성과정 개선대학 지원사업을 통해 디지털 대전환 시대를 이끌어 갈 미래형 교원 양성에 앞장서고 있다.

차정호 사범대학장은 “체계적인 교육 과정과 임용시험 맞춤형 지원 프로그램을 통해 매년 훌륭한 교원들을 배출하고 있다”면서 “앞으로도 미래 교육 환경 변화에 발맞춰 디지털 역량과 올바른 인성을 모두 갖춘 최고의 예비 교원을 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

