정동영 "김정은 밝힌 발전권 향유하려면 평화공존 필요"

정동영 장관은 26일 김정은 북한 국무위원장이 밝힌 "발전권과 안전권을 남과 북이 모두 향유하며 각자 발전해나가기 위해 적대와 대결이 아닌 평화공존을 위한 새로운 정세가 필요하다"고 말했다.



정 장관은 이날 종로구 남북회담본부에서 열린 '접경지역 평화안전 연석회의' 모두발언에서 "이재명 정부는 북쪽의 입장 발표에 일희일비하지 않고 한반도 평화공존정책을 흔들림 없이 밀고 나갈 것"이라면서 이렇게 밝혔다.

정동영 통일부 장관이 26일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 접경지역 평화안전 연석회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김정은 위원장은 지난 24일 보도된 9차 당대회 결론에서 "(북한의) 발전권과 안전권을 믿음직하게 수호"하겠다고 밝힌 바 있다.



그는 북한이 적대적 대남 노선을 거듭 확인한 데 대해 안타까움을 피력하며 "북한이 밝힌 '적대적인 두 국가' 기조는 남과 북 모두에 전혀 도움이 되지 않는다"고 지적했다.



이어 "접경지역 주민들이 걱정하시리라 생각하는데, 너무 걱정하실 필요가 없다"고 말했다.



그는 북한 체제 존중, 흡수통일과 일체의 적대행위 불추구 등 이재명 대통령이 작년 광복절에 밝힌 대북 3대 원칙을 확고히 견지할 것이라며, "서로 싸울 필요가 없는 평화공존이 남북 주민들에게 가장 필요하고 유일한 길"이라고 거듭 강조했다.



이날 접경지역 평화안전 연석회의는 정 장관이 이달 18일 대북 무인기 침투 재발방지대책을 발표한 지 8일만에 열렸다.



회의에는 통일부 장·차관을 비롯해 국방부 차관, 행정안전부 재난안전관리본부장, 국가안보실 통일비서관 등 정부 당국자들과 함께 접경지역시장군수협의회(회장 함명준 고성군수) 소속 10개 자치단체 단체장·부단체장이 참석했다.



접경지역시장군수협의회는 이날 발표한 '무인기 대북 침투 재발 방지 및 진상조사 철저 촉구 결의문'에서 현실적인 재발 방지대책, 주민 피해에 상응한 특별 지원, 접경지역을 항구적이며 비가역적인 평화지대로 만들기 위한 근본 대책을 마련하라고 정부에 촉구했다.

