“오늘부터 손가락 운동 시작한다”…KT, ‘S26 울트라 1TB’ 광클 전쟁 예고

삼성전자의 ‘갤럭시 S26’ 울트라 1TB 모델을 512GB 가격에?

KT가 갤럭시 S26 시리즈 출시를 앞두고 고사양 유저들의 심박수를 높일 파격적인 카드를 꺼내 들었다.

KT는 27일부터 다음달 5일까지 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 ‘KT닷컴’에서 S26 시리즈 사전예약을 진행한다고 26일 밝혔다. 사전예약 개통은 다음달 6일부터이며 공식 출시일은 같은달 11일이다.

갤럭시 S26와 갤럭시 S26+는 ‘블랙’, ‘화이트’, ‘스카이 블루’, ‘코발트 바이올렛’ 4가지 색상으로 구성되며 용량은 256GB, 512GB 두 가지로 출시된다.

가격은 S26 256GB는 125만4000원(VAT포함)에 512GB가 150만7000원(VAT포함)이다. S26+ 256GB는 145만2000원(VAT포함)이고 512GB는 170만5000원(VAT포함)이다.

갤럭시 S26 울트라도 마찬가지로 블랙 등 4가지 색상으로 구성하고 용량은 256GB, 512GB, 1TB 세 가지로 출시한다.

S26 울트라 256GB는 179만7400원(VAT포함)이며 512GB는 205만400원(VAT포함), 1TB가 254만5400원(VAT포함)이다.

전작 대비 더 얇고 가벼워졌고 더욱 강화된 카메라 퍼포먼스와 프라이버시 디스플레이 적용이 큰 특징이다.

26일 서울 중구 태평로빌딩에서 열린 ‘삼성 갤럭시 언팩 2026’ 행사에 갤럭시 S26, S26플러스, S26울트라 모델이 전시되어 있다. 연합뉴스

이번 사전예약의 하이라이트는 ‘1TB 용량 업그레이드’ 프로모션이다.

KT 공식 온라인몰 KT닷컴은 S26 울트라 1TB 모델을 단독 출시한다. 월정액 6만9000원 이상 요금제 가입 고객 대상으로 1TB 모델을 512GB 가격으로 제공하는 한정 수량 대상 이벤트다.

1TB 모델 출고가와 비교하면 512GB 모델은 무려 49만원이나 저렴하다.

자리에서 약 50만원의 혜택을 누리는 셈인데 온라인 커뮤니티 등에서는 ‘빠르게 클릭하려면 손가락 운동이라도 해야 할 것 같다’ 등의 반응이 벌써부터 나온다.

KT닷컴 단독 할인 혜택으로 5G 요금제 가입 시 월정액의 7%를 추가 할인(최대 21만8000원)하고, 특정 카드 결제 시에는 최대 10만원의 캐시백이나 12개월 무이자 할부 혜택도 제공한다.

고객 취향에 따라 ‘갤럭시 워치8이’나 ‘가민 포러너 265’, ‘샥즈 오픈런 프로2’ 등 중에서 선택해 받아갈 수 있다. 그 외의 자세한 내용은 KT닷컴 공식 홈페이지 등에서 확인하면 된다.

KT 관계자는 “갤럭시 S26 시리즈와 함께 KT만의 다양한 혜택들을 준비했다”며 “더욱 특별한 구매 경험을 즐기시길 바란다”고 말했다.

