과일망 그냥 버리지 마세요…변기·싱크대에 이렇게 씁니다

과일을 꺼내고 나면 자연스럽게 버려지는 그물 모양의 포장재 ‘과일망’. 일회용으로 여겨지지만 이를 욕실이나 주방 청소 도구로 다시 활용하는 사례도 적지 않다. 청소 보조 도구로 사용해도 무리가 없을까. 과일망의 소재 특성과 위생 관리 원칙을 바탕으로 활용 가능성을 점검했다.

과일 포장에 쓰이는 그물 모양의 완충재 과일망. 주로 폴리에틸렌(PE)·폴리프로필렌(PP) 계열 소재로 제작된다. 사진=게티이미지뱅크

28일 관련 포장재 제품 설명 등에 따르면 과일망은 일반적으로 폴리에틸렌(PE)이나 폴리프로필렌(PP) 계열 소재로 제작되는 경우가 많다.

내부에 공기층이 형성된 구조라 무게가 가볍고 탄성이 있다. 표면의 돌기 구조는 외부 충격을 완화하는 역할을 한다. 과일을 운송·보관할 때 충격을 줄이기 위한 포장재로 쓰이는 만큼 비교적 부드러운 성질을 지닌다.

이러한 특성 때문에 과일망은 좁은 틈이나 굴곡진 부분을 닦는 보조 도구로 활용될 수 있다.

■ 변기 안쪽 굴곡 부위 청소 보조

과일망을 길게 늘린 뒤 나무젓가락 끝에 씌워 고정하면 좁은 틈을 닦는 간이 도구로 활용할 수 있다. 변기 테두리 안쪽이나 물이 고이는 경계처럼 일반 솔이 닿기 어려운 부분을 문지를 때 보조 도구로 사용할 수 있다.

과일망은 비교적 부드러운 소재로 금속 수세미처럼 강한 연마 도구에 비해 표면 손상 가능성은 낮은 편이다. 다만 과도한 힘을 주거나 거친 오염을 반복적으로 문지르면 흠집이 생길 수 있어 주의가 필요하다.

사용 후에는 충분히 헹군 뒤 완전히 건조해 보관하는 것이 기본이다. 오염이나 변형이 확인되면 바로 폐기하는 것이 좋다.

■ 싱크대·수전 물때 제거

스테인리스 싱크대나 수도꼭지 주변을 닦을 때도 보조 도구로 활용할 수 있다. 비교적 부드러운 소재라 가벼운 물때나 표면 오염을 제거하는 데 적합하다.

과일망은 열에 약한 플라스틱 소재인 경우가 많다. 고온의 물에 오래 담가두면 형태가 변형될 수 있어 세척할 때는 미지근한 물로 헹구는 정도가 적당하다.

■ 비누 받침대 활용

과일망은 그물 구조라 물이 고이지 않고 통기성이 있어 비누 받침대로 사용할 수 있다. 욕실에서 비누가 바닥에 달라붙거나 물러지는 현상을 줄이는 데 도움이 된다. 다만 사용 후에는 과일망도 주기적으로 헹군 뒤 충분히 말려 위생 관리에 신경 써야 한다.

■ 채소 보관 시 충격 완화

오이·가지·애호박처럼 표면이 연한 채소는 냉장 보관 중 서로 부딪히며 상처가 생기기 쉽다. 과일망으로 가볍게 감싸 두면 물리적 충격을 줄이는 보조 완충재로 사용할 수 있다.

표면이 연한 채소에 과일망을 씌운 모습. 냉장 보관 중 발생할 수 있는 물리적 충격을 줄이는 보조 완충재로 활용할 수 있다. 사진=게티이미지뱅크

채소는 세척하지 않은 상태에서 겉면의 물기만 제거한 뒤 냉장 보관하는 것이 일반적이다. 과일망을 사용할 경우에도 같은 방식으로 준비한 뒤 밀폐 용기나 지퍼백에 넣어 보관하면 된다.

■ 그릇·유리병 포장 완충

폭신한 구조를 활용해 그릇이나 유리병을 포장할 때 완충재로 사용할 수 있다. 이삿짐을 쌀 때 접시 사이에 끼워 파손 위험을 줄이거나 병류를 감싸 이동 중 흔들림을 줄이는 용도로 활용된다. 다만 오염된 과일망은 재사용하지 않는 것이 안전하다. 사용 후에는 상태를 확인해 교체 여부를 판단해야 한다.

■ 옷걸이 미끄럼 방지

옷걸이 양쪽 끝에 과일망을 씌우면 마찰이 생겨 가디건 등 미끄러지기 쉬운 옷이 흘러내리는 것을 방지할 수 있다. 얇은 소재의 의류를 걸 때도 덧대어 사용하면 옷걸이 자국을 완화하는 데 활용할 수 있다.

■ 사용할 때 기본 원칙

과일망을 재활용할 경우에는 용도를 구분하는 것이 기본이다. 청소에 사용한 과일망을 식재료 보관용으로 다시 사용하는 것은 위생 측면에서 피하는 것이 좋다.

사용 전후에는 물로 충분히 세척한 뒤 완전히 건조해 보관하는 것이 바람직하다. 오염이 심하거나 형태가 변형된 경우에는 재사용하지 않고 폐기하는 것이 좋다.

또한 과일망은 어디까지나 보조 수단이다. 정식 청소 도구를 대신해 사용하는 데에는 한계가 있다.

과일 유통 과정에서 쓰이는 포장재 과일망. 생활 속 재활용 사례가 소개되며 관심을 끌고 있다. 사진=게티이미지뱅크

생활 속 재활용은 환경 측면에서 의미가 있다. 다만 위생과 안전 기준을 벗어나지 않는 범위에서 활용하는 것이 중요하다.

