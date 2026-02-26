[속보] 이창용 한은 총재 “주가 급등, 변동성 확대 유의… 양극화 심화 대비해야”

이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행에서 2026년 2월 통화정책방향 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

이창용 한국은행 총재는 26일 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 열린 기자간담회에서 최근 증시 활황과 관련해 “상승 속도가 유례없이 올라가는 상황이라서 대내외 충격이 발생할 때 변동성이 크게 확대될 수 있다”라고 밝혔다.

이 총재는 이날 오전 열린 ‘통화정책방향 관련 기자간담회’에서 “그 과정에서 금융 안정을 담당하는 중앙은행 입장에서 유심히 보겠다”라며 이같이 말했다.

특히 이 총재는 경제 성장의 과실이 편중되는 양극화 문제에 대해 강한 우려를 표했다. 그는 “인공지능(AI) 중심의 경제 성장으로 산업별 간극이 커지고 있다”라며 “최근 주가가 올랐으나 우리 주식의 상당 부분을 상위 소득자와 기관들이 보유하고 있어, 주가 상승 혜택의 차이가 양극화에 기여할 수 있다”라고 강조했다. 이어 “양극화 문제가 상당한 정도로 사회 문제가 될 것 같다”라고 덧붙였다.

다만 최근의 증시 상승세 자체에 대해서는 긍정적인 측면도 언급했다. 이 총재는 “정부의 자본시장 개선 노력에 반도체, 방산, 원전 등 다양한 업종의 실적 개선이 뒷받침된 결과”라며 “국내 증시가 저평가 상황에서 벗어나 한 단계 ‘레벨 업’한다는 점에서는 긍정적”이라고 평가했다.

