헤어진 여친 찾아가 흉기 난동 10대…도주 끝에 붙잡혀

헤어진 여자친구를 폭행하고 함께 있던 지인들에게 흉기를 휘두른 10대가 경찰에 붙잡혔다.



경남 진주경찰서는 살인미수 및 상해 등 혐의로 10대 A군을 긴급체포해 조사 중이라고 26일 밝혔다.



A군은 이날 오전 4시 37분께 진주시에 살던 전 연인 20대 B씨의 집을 찾아가 말다툼을 벌이다 B씨를 폭행하고, 현장에 함께 있던 지인 2명을 흉기로 찌른 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.



다친 지인 2명은 인근 병원으로 긴급 후송됐다.



이들은 현재 병원에서 치료받고 있으며, 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A군이 범행 직후 택시를 타고 도주한 사실을 확인하고 즉시 전국 시도경찰청에 공조 수사를 요청했다.



이후 충북경찰청 고속도로순대와 공조 끝에 이날 오전 8시께 청주시 소재 고속도로에서 A군을 검거했다.



경찰 관계자는 "피의자를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침"이라고 말했다.

