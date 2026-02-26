새해 첫날 헬기서 태어난 이른둥이 아기, 건강하게 가족 품으로

2026년 새해 첫날 소방헬기 안에서 태어난 30주 이른둥이 아기가 2개월 간의 집중 치료를 마치고 건강하게 가족의 품으로 돌아갔다.

26일 성균관대 삼성창원병원에 따르면 1월1일 소방헬기 안에서 태어난 김하늘양이 2개월 동안의 치료를 마치고 병원에서 퇴원했다.

삼성창원병원 의료진들이 '하늘이'의 퇴원을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. 삼성창원병원 제공

하늘양의 엄마는 진통이 시작되기 전 양수가 새는 조기양막파열 증세를 보였다. 이는 산모와 아기의 목숨이 달린 급박한 상황으로, 응급 수술이 필요했다.

의료진의 판단에 따라 제주에서 삼성창원병원으로 긴급 이송이 결정됐다.

하늘양은 이송 과정 중 소방헬기에서 태어났다. 30주 1980g의 이른둥이 아기였다.

하늘양은 삼성창원병원 신생아집중치료지역센터에서 치료를 받았다.

이 병원 의료진은 미숙아에게 발생할 수 있는 합병증 치료에 전념하며 안정적인 성장 환경을 유지하는데 노력했다.

2개월 간의 치료 결과 하늘양은 4.2㎏으로, 건강하게 성장해 가족의 품으로 돌아가게 됐다.

김영돈‧강동완 삼성창원병원 소아청소년과 교수는 “긴박했던 이송 과정과 조산이라는 어려운 상황이었지만, 의료진이 24시간 면밀히 아기의 상태를 관찰하며 치료를 이어간 결과 안정적으로 회복할 수 있었다”며 “아이가 앞으로도 건강하게 성장하기를 바란다”고 말했다.

