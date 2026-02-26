세계 최초 원예·치유 박람회, 태안서 4월 개막… 막바지 준비 박차

2026 태안국제원예치유박람회가 59일 앞으로 다가온 가운데 충남도와 박람회조직위원회가 기반시설과 전시관 공정을 대부분 마무리하며 본격적인 운영 준비에 돌입했다.

태안국제원예치유박람회조직위원회는 25일 충남도청 대회의실에서 최종 준비상황보고회를 열고 공정 현황과 교통·주차 대책, 국내외 참가 유치 현황 등을 점검했다. 보고회에는 김태흠 충남지사와 가세로 태안군수 등 60여 명이 참석했다.

김태흠(왼쪽)충남지사가 충남도청 대회의실에서 25일 열린 태안국제원예치유박람회조직위원회 최종 준비상황보고회에 참석해 조직위 관계자들과 협력 사항을 논의했다.

박람회는 오는 4월 25일부터 5월 24일까지 30일 동안 태안 안면도 꽃지해수욕장과 안면도 수목원·지방정원 일원에서 ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 개최한다.

현재 박람회장 기반시설 공사를 90% 완료하고, 전시관 설치 공사는 70%를 마쳤다. 야외정원 조성은 공정률 60%를 넘기며 순항하고 있다.

조직위는 다움달까지 기반시설 및 전시관 공사를 모두 끝내고, 박람회 핵심 주제인 원예·치유 주제관 및 치유정원 콘텐츠를 보강하기로 했다.

실내외 각 전시연출은 특색있고 차별화된 킬러콘텐츠로 관람객 만족도를 높인다는 계획이다. 국내외 기관·기업 유치도 목표치를 향해 속도를 내고 있다. 국내 원예치유 관련 기업·기관은 목표로 설정한 120개 가운데 88개가 참가를 확정했다.

50여개 기업은 수출상담회에 참가, 세계 시장 확대 방안을 모색한다. 해외에서는 20개국 45개 기관·기업이 참여를 확정하며, 행사 성공 개최를 뒷받침한다. 해외 기관·기업들은 또 국제경연대회, 국제학술대회, 수출상담회 등을 통해 추가 참여 할 예정이다.

조직위는 앞으로 국내외 기관·기업 추가 유치와 동시에, 해외 국가별 콘텐츠를 확정하고, 해외 기업 전시물 반입 등에 나설 계획이다.

국내외에서 180만 명이상이 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 교통 및 주차 대책 마련에도 만전을 기한다.

조직위는 △도로 정체 최소화 △이동편의 제공 △주차난 사전 해소 등을 중점 사항으로 설정하고, 행사 시 드론과 네비게이션으로 모니터링을 실시하며 정체 구간에 인력을 중점 배치하기로 했다.

보고회에서 김태흠 지사는 “이번 행사는 세계 최초로 원예와 치유를 결합한 박람회로, 충남의 또 다른 미래를 여는 전환점이 될 것”이라며 “성공적인 박람회 개최를 통해 태안을 비롯한 충남의 원예·치유 브랜드를 강화해 나아가자”고 강조했다.

김 지사는 또 △실제 상황 가정 점검을 통한 현장 대응력 강화 △관람객 입장에서 동선, 교통, 편의시설 등 점검 △체류형 관광지 구현을 위한 숙박, 체험 연계 방안 마련 △박람회 이후 활용 방안 구체화 등을 주문했다.

태안국제원예치유박람회 전시관은 원예와 치유의 메시지를 담아 △특별관 △산업관 △첨단원예체험관 △치유농업관 △국제교류관 등 5개 관을 차별화된 스토리와 콘텐츠로 구성한다.

야외 행사장은 치유의 시작과 자연 속 치유 등을 알리는 △야외정원 △치유정원 △초화류 식재 공간 △원예와 놀이를 결합한 플레이 그라운드 등으로 꾸민다.

4월 25일 개장식과 개막식, 5월 24일 폐막식 등 공식행사는 스토리가 있는 연출을 통해 박람회 의미와 내용을 전달할 계획이다.

행사 기간에는 특별공연과 상설 프로그램, 체험형 이벤트 등 다양한 즐길거리가 진행되며, 안면도수목원과 지방정원을 연계한 행사와 탄소중립 등을 엿볼 수 있는 체험 행사도 진행한다.

◇언제·어디서 열리나 -기간 : 4월 25일 ~ 5월 24일(30일간) -장소 : 꽃지해수욕장, 안면도수목원 및 지방정원 일원 -주제 : “자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유” -특징 : 세계 최초 ‘원예’와 ‘치유’ 결합 국제박람회 ◇전시·행사 구성은 어떻게 -실내 전시관 5개관(특별관·산업관·첨단원예체험관·치유농업관·국제교류관) -야외 공간(야외정원·치유정원·초화류 식재 공간·원예·놀이 결합 플레이그라운드)

