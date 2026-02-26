정지선 "임신 6개월차까지 숨겨…출산 전날까지 주방서 일했다"

'옥탑방의 문제아들' 정지선 셰프와 이문정 셰프가 중식계 여성 셰프로서 겪었던 고충을 고백한다.

26일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '중식 여왕' 정지선 셰프와 '흑백요리사2'에서 '중식 마녀'로 강렬한 인상을 남긴 이문정 셰프가 출연한다.

KBS 2TV

이날 방송에서 정지선 셰프는 보수적인 중식계에 입문해 여성 셰프로서 겪었던 차별을 털어놓는다. 그는 "국제 요리대회에서 금상을 수상하고 와도 주방에선 투명 인간 취급당했다"며 주방에 들어가기조차 힘들었던 과거를 회상한다. 또한 "주방에 아예 못 들어오게 하기도 하고 불판엔 올라가지도 못하게 했다"며 청소할 때조차 불판에 갈 수 없었던 서러운 과거도 떠올린다. 그럼에도 차별에 굴하지 않고 묵묵히 중식 셰프의 길을 걸었던 정지선 셰프의 인생담이 더욱 주목된다.

이문정 셰프는 25년 동안 국내 5성급 호텔 식당에서 근무했다. 그는 "호텔 중식당에 여성 셰프는 전무하다, 한 명 있을까 말까 한 수준"이라며 중식 요리의 핵심인 '웍'을 잡기까지 무려 10년이라는 긴 시간이 필요했다고 털어놔 옥탑방 MC들을 놀라게 한다.

이어 두 셰프는 만삭의 몸에도 주방을 떠나지 못했던 사연을 공개해 안타까움을 더한다. 정지선 셰프는 "임신 6개월 차까지 임신 사실을 숨기고 요리 대회에 참가했다"며 "출산 전날까지 주방에서 일했다"고 밝힌다. 이문정 셰프 역시 "초반에 임신 사실을 숨기고, 출산 한 달 전까지 주방에서 일했다"고 밝히는데, 두 셰프가 임신 사실을 숨긴 채 치열하게 주방을 지켜야만 했던 이유는 무엇일지 본 방송이 더욱 주목된다.

'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분 방송된다.

