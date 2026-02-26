유통가 오너들 ‘배당 확대’… 신동빈 297억·정용진 199억 수령

국내 유통 대기업들이 주주환원 정책을 강화하면서 오너 일가들의 배당금 규모도 일제히 상향됐다. 신동빈 롯데그룹 회장이 약 300억원에 육박하는 배당금을 수령하며 유통가 ‘배당왕’ 자리를 지켰고, 정용진 신세계그룹 회장도 배당 규모를 25% 늘리며 200억원에 가까운 수익을 올리게 됐다.

신동빈 롯데 회장(왼쪽)·정용진 신세계그룹 회장. 롯데그룹 제공·뉴시스

25일 유통업계에 따르면 신동빈 롯데 회장은 롯데 지주를 비롯해 롯데쇼핑, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료 등 4개 상장 계열사로부터 총 297억4000만원의 배당금을 받는다.

지주사인 롯데지주가 주당 배당금을 1200원에서 1250원으로 올린 것이 결정적이었다. 신 회장의 전체 배당 규모는 전년 대비 약 12억원 증가했다.

신세계그룹 남매의 배당금도 큰 폭으로 뛰었다. 정용진 신세계 회장은 이마트 지분 28.85%를 바탕으로 199억원을 수령한다. 이마트가 주주가치 제고를 위해 주당 배당금을 기존 2000원에서 2500원으로 대폭 상향한 결과다.

신세계백화점을 이끄는 정유경 총괄회장의 배당금은 전년보다 60% 이상 급증한 167억8000만 원으로 집계됐다. 이명희 총괄회장으로부터 받은 주식 증여로 지분율이 상승한 데다 신세계가 주당 배당금을 4500원에서 5200원으로 높인 영향이 컸다.

현대백화점그룹 정지선 회장 역시 지주사 체제 전환에 따른 주주환원 정책의 수혜를 입었다. 정 회장은 현대백화점과 현 대지에 프랑스 홀딩 던지기부터 총 194억4000만 원을 받게 된다. 특히 지주사인 현대지에프홀딩스가 배당금을 주당 210원에서 300원으로 40% 이상 파격적으로 올리면서 정 회장의 배당 수익을 견인했다.

이번 배당 규모는 각 사별 정기 주주총회를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

