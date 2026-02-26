이효리♥이상순, 발달장애 청춘 연애 성장 프로젝트에 동참한 이유

이효리-이상순 부부가 발달장애 청춘들의 연애 성장 프로젝트에 동참한 이유를 직접 밝혔다.

오는 3월 처음 방송되는 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')는 발달장애 청춘들의 인생 첫 로맨스 만들기. '학전 그리고 뒷것 김민기'로 백상예술대상 작품상을 수상한 고혜린 PD의 새로운 도전작으로, 연예계 대표 잉꼬로 정평이 난 14년 차 부부 이효리, 이상순이 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청춘(이하 '몽글씨')들의 로맨스를 도울 '상담소장'으로 나서, 기분 좋은 시너지를 예고하고 있다.

SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'

이 가운데 이효리, 이상순 부부가 '몽글상담소'의 론칭을 앞두고 서면 인터뷰를 통해 의미 깊은 프로젝트에 함께한 소감을 밝혀 이목을 집중시킨다. 이효리는 '몽글 상담소' 출연 계기에 대해 "일단 고혜린 PD의 전작들을 좋아했고, 진심으로 프로그램을 만드는 피디라는 생각을 해서 함께 하고 싶었다"라며 제작진을 향한 신뢰를 드러냈다. 이어 "발달장애와 발달장애 청년들에 대해 잘 모르는 부분도 많았기 때문에 알아가고 싶다는 마음도 컸다"라고 전했다.

이상순 역시 "취지가 좋았다"라고 입을 모았다. 이어 "어쩌면 민감할 수도 있는 주제를, 너무 무겁지도, 그렇다고 너무 가볍지도 않게 다룬 프로그램이라는 생각이 들었다"라면서 "발달장애 청년들의 연애에 대한 생각을 마치 연애 프로그램 보듯 흥미롭게 들여다볼 수 있겠다는 생각에 출연하게 됐다"라고 덧붙였다.

한편 이효리, 이상순은 '몽글상담소'를 통해 세 명의 '몽글 씨' 오지현, 유지훈, 정지원이 각기 다른 상대와 소개팅과 애프터 데이트를 펼치고 사랑을 찾아가는 8주간의 여정을 함께하며, 때로는 가족 같고 때로는 친구 같은 돈독한 관계를 쌓았다. 이에 이상순은 "지현 씨, 지훈 씨, 지원 씨 모두 너무나 기억에 남고 좋아하게 됐다"라며 각별한 애정을 드러내 훈훈한 미소를 자아냈다.

8주간의 여정을 돌아본 이효리, 이상순은 각각 가장 기억에 남는 데이트를 뽑아 기대를 모았다. 먼저 이효리는 "지현 씨의 데이트가 가장 기억에 남는다"라면서 "이름, 직업, 나이보다 눈앞의 상대를 있는 그대로 느끼고, 좋아하는 모습에 제 마음도 많이 몽글해졌다"라고 밝혔다. 이에 이상순은 "저는 특히 지현 씨의 눈 내리는 날 한강공원 데이트가 가장 기억에 남는다, 그 맑고 순수한 표정이 너무 아름다워서 힐링이 됐다, 그 장면이 지금도 잊혀지지 않는다"라며 흐뭇한 미소를 지었다. 이처럼 이효리-이상순이 푹 빠진 '몽글 씨'들의 정체와 이들의 사랑스러운 데이트에 궁금증이 싹튼다.

끝으로 이효리, 이상순은 가급적 많은 분이 '몽글상담소'를 시청해 주셨으면 좋겠다는 마음을 전했다. 이효리는 "있는 그대로 청춘들의 모습을 지켜봐 주시길 바라는 마음이다, 청년들의 솔직하고 순수한 에너지에 힐링할 수 있는 프로그램이 될 것 같다"라고 강력히 추천해 기대감을 끌어올렸다.

또한 이상순은 "'몽글상담소'에 참여하며 발달장애 청년들의 생각과 행동 작은 하나하나를를 보며 너무 많은 것을 느끼고 배웠다, 우리 곁에 있는 가족, 친구들과 같은 사람들이라고 생각하고 보신다면 아마 재미뿐만 아니라 '우리 모두 다르지 않다'는 걸 느끼실 수 있을 것 같다"라고 전해 궁금증을 자극했다.

'내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'는 오는 3월 처음 방송된다.

