"관광객은 2배 더 내야"…日교토시, 버스요금 차별화 추진

일본에서 역사 도시로 유명한 관광지 교토시가 오버투어리즘(과잉관광)을 극복하기 위한 방안으로 시민과 관광객의 버스요금 차별화를 추진한다.

25일 일본 지지통신, ABC뉴스 등에 따르면, 마쓰이 고지 교토시장이 시의회 본회의에서 도심 내 시내버스 요금을 시민 그리고 관광객 포함 비시민으로 구분해 적용할 방침이라고 전했다.

현재 버스요금은 230엔(약 2100원)인데 시민은 30엔을 인하해 200엔(약 1830원)으로 하고, 관광객을 포함한 비시민은 350~400엔(약 3200~3650원) 수준으로 인상하겠다는 계획이다.

내년 도입할 계획으로 실현된다면 시민과 비시민의 버스요금 차이는 최대 2배에 이를 것으로 전망된다.

교토시의 이번 방침은 과잉관광을 방지하기 위한 조치의 일환이다. 이 같은 이유로 버스요금을 차별화하는 것은 일본 지자체 중 교토시가 최초인 것으로 전해졌다.

보도에 따르면, 관광객 등 비시민의 버스요금 인상안은 시민 버스요금 인하, 노동 비용, 물가 상승과 같은 기타 비용을 고려해 정해졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지