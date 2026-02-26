허가윤 "7년간 폭식증 이어져…정신과 상담까지"

허가윤이 폭식증으로 정신과(정신건강의학과) 상담을 받았다고 고백했다.

지난 25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 걸그룹 포미닛 출신 허가윤이 출연, 발리에서 지내는 근황을 전했다.

그가 "지금 발리에서 한 3년째 살고 있다"라고 하자, MC 유재석이 "떠난 이유가 있나?"라고 물었다. 이에 "사실 떠나야겠다고 생각한 적은 한 번도 없었는데, 힘든 일이 쌓이다 보니까, 몸도 아프고 그랬다. '편하게 있다가 와 보자' 해서 갔는데, 마음이 너무 편하더라"라고 답했다. 유재석이 "정말 얼굴이 좋아 보인다. 빛이 나고 건강, 행복이 느껴진다. 애니메이션 캐릭터 모아나 같다"라는 반응을 보이자, 허가윤이 "많은 분이 그렇게 봐주시더라"라며 미소를 지었다.

그가 "많이 오해하더라. '모아둔 돈이 많아서', '집이 잘사나 보다' 하는데, 전혀 아니다. 발리에서는 하루에 1만원도 안 쓰는 것 같다. 관광지가 아닌 현지 맛집에 가니까 저렴하다. 한국 생활할 때가 돈을 더 많이 썼다"라고 솔직히 말했다.

유재석이 포미닛 얘기를 꺼냈다. "포미닛이 해체한다는 소식 없이 활동이 마무리된 것 같다"라는 말에 허가윤이 "그렇다. 저희도 아쉽긴 했다. 7년을 했는데, 씁쓸하기도 했다"라고 담담하게 밝혔다. 이어 "배우로 전향해서 오디션을 많이 봤는데, 항상 오디션에서 포미닛 얘기만 나오니까, 잘 안되고, 잘 안 풀렸던 것 같다"라고 전했다.

특히 허가윤은 "요즘 뭐하냐고 묻는 게 제일 듣기 싫었다. 계속 버티다가 몸이 많이 망가지게 됐다. 처음에는 불면증으로 시작했다가 깨어있는 시간이 길다 보니 식욕이 자꾸 돋는 것 같더라"라며 "나중에 이게 폭식증이란 걸 깨달았다. 편의점에 있는 걸 다 쓸어 왔다. 도시락, 빵, 샌드위치, 과자 다 담고 그랬다"라고 고백했다.

아울러 "이게 식욕이 터지는 거랑 다르더라. 배가 안 고픈데도 손이 막 떨리고 배부름을 못 느낀다. 배가 터질 것 같으니까, 뱃가죽이 아파서 멈춘다. 당장 먹어야 한다는 생각이 머리를 지배하니까, 집에서 입던 그대로 패딩만 걸치고 나가서 사 온 다음에 패딩을 입은 채로 계속 먹었다. 패딩 벗는 시간도 못 참아서"라고 해 놀라움과 안타까움을 줬다.

유재석이 "이 상태로 7년이 흘렀다던데"라고 했다. 허가윤이 "처음에는 내가 얼마나 먹었는지 모르고 먹었는데, 정신 차려 보니 포장지가 이렇게 쌓여 있더라. 그때 내 모습 보고 심각한 걸 느꼈다"라고 밝혔다. 그가 뒤늦게 정신과를 찾아갔다고 고백했으며 진단 결과 강한 완벽주의자 성향, 심한 강박증이 이유였다고 전해져 안타까움을 더했다.

