갤럭시 언팩 함성, ‘여기’서 터지더라구요 [이동수는 이동중]

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코의 대표 랜드마크인 ‘팰리스 오브 파인 아트’. 삼성전자의 새로운 플래그십 폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’가 공개된 갤럭시 언팩 2026 현장은 열광의 연속이었다. 안개가 낀 흐린 날씨에도 1200명 이상의 미디어, 인플루언서, 비즈니스 파트너들이 참여해 S26 시리즈의 새로운 기능이 시연될 때마다 환호성을 질렀다. 특히 아래 두 가지 기능은 이번 언팩의 하이라이트로 꼽혔다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 ‘팰리스 오브 파인 아트’에서 열린 갤럭시 언팩 2026 행사 모습. 언팩 취재단

◆기린 띄우고 옷 갈아입히고… 말 한마디면 끝

가장 큰 함성이 터진 기능은 한층 고도화된 ‘포토 어시스트(Photo Assist)’였다. 기존의 복잡한 사진 편집 도구를 뛰어넘어 사진을 어떻게 바꾸고 싶은지 대화하듯 입력하면 전문가 수준의 창작물로 바꿔준다. 특히 편집 과정을 히스토리별로 모두 기억하여 필요한 단계로 언제든 복원할 수 있어 연속적이고 자유로운 편집이 가능하다는 점에 관중의 눈길이 쏠렸다.

갤럭시 S26 시리즈에서 고도화된 포토 어시스트 기능. 텍스트(자연어) 입력 방식의 쉽고 강력한 사진 편집을 지원한다. 삼성전자 제공

현장 시연에서는 객석의 탄성이 끊이지 않았다. 무대 위 대형 스크린에 한 커플의 사진이 띄워진 뒤, 반려견 사진을 덧붙이고 “키우는 강아지를 팔 위에 올려줘”라고 텍스트를 입력하자 어느새 강아지가 주인의 품에 포근히 안겨 있었다. 단순히 사진이 겹쳐진 것이 아니라 자연스러운 그림자와 구도로 강아지가 합성된 것이다.

이어 옷 갈아입히기 시연도 진행됐다. 갤러리에 저장해 둔 가죽 재킷 사진을 불러와 “이 옷을 입혀줘…라고 입력하자, AI가 인물의 체형과 포즈를 분석해 감쪽같이 옷을 갈아입혀 장내가 놀란 소리로 가득 찼다. 상상력을 자극하는 창의적인 시연도 이어졌다. 밋밋한 비행기 창문 밖 풍경에 긴 목을 빼꼼 내민 기린을 합성하거나, 아이가 불어낸 둥근 비눗방울 안에 헤엄치는 금붕어를 자연스럽게 집어넣는 동화 같은 편집이 화면에 나타날 때마다 박수갈채가 쏟아졌다.

갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이 기능 시연. 샌프란시스코=이동수 기자

◆“공유와 비밀을 내 마음대로”… 디스플레이 혁신 새 기준

하드웨어 혁신의 정점을 보여준 ‘프라이버시 디스플레이’ 시연 역시 깊은 인상을 남겼다. 현장에서 삼성전자 관계자는 이 기능을 공개하며 “디스플레이 혁신의 정의를 새롭게 쓰는 순간”이라고 벅찬 목소리로 소개했다.

모바일 기기 최초로 탑재된 이 기술은 디스플레이 픽셀에서 방출되는 빛의 확산 방식을 제어해 상하좌우 측면에서의 시야를 원천 차단한다. 별도의 보호 필름을 붙이는 방식이 아니라 하드웨어와 소프트웨어가 설계 단계부터 정교하게 통합된 덕분에, 일상적인 정면 시청 환경에서는 화질 저하가 전혀 없다는 것이 가장 큰 장점이다.

발표자가 무대 위에서 “‘공유하고 싶을 때’와 ‘혼자 보고 싶을 때’를 자유자재로 조절할 수 있다면 얼마나 좋을까요?”라고 묻자 객석에서는 기다렸다는 듯 함성이 터져 나왔다.

특히 장내를 더욱 열광시킨 것은 이 기능이 커스터마이징이 가능하다는 점이었다. 핀(PIN) 번호를 입력하거나 금융 앱을 실행할 때 등 특정 조건에서만 작동하게 설정할 수 있다는 소개에 박수가 쏟아졌다. 나아가 화면 전체를 가리는 대신 누군가 곁에 있을 때 불쑥 등장하는 카카오톡 등 '알람 팝업창' 부분만 자동으로 가려준다는 디테일한 설정이 시연되자 곳곳에서 경탄이 흘러나왔다. 유명 IT 리뷰어 마일스 프랭클린은 무대에 올라 직접 이 기능을 소개하며 “최근 몇 년간 본 스마트폰 기능 중에서 가장 멋지다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지