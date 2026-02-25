그래핀 밸리 향하는 포항시, 의료 협력으로 생태계 확장

포항 그래핀 산업이 의료 분야로 보폭을 넓히며 생태계 확장에 속도를 내고 있다.

'포항시 그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례' 제정 이후 정책 기반 위에서 기업과 병원, 연구 인력이 연결되는 협력 구조가 구체화되고 있다.

그래핀스퀘어와 그래핀스퀘어케미컬은 최근 동국대학교 일산병원과 그래핀 소재 기술 개발 및 의료 분야 응용 확대를 위한 3자 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 김민정 포항시의원 제공

그래핀스퀘어(홍병희 대표)와 그래핀스퀘어케미컬(임영지 대표)은 최근 동국대학교 일산병원(백용해 원장)과 그래핀 소재 기술 개발 및 의료 분야 응용 확대를 위한 3자 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 3자 협력은 연구 인력 교류와 공동 연구, 기술 협력을 통해 그래핀 기술의 산업적·의료적 활용 범위를 체계적으로 확장하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 각 기관은 △공동 연구 프로젝트 발굴 △그래핀 기반 의료기기 및 바이오 응용 기술 연구 △연구 장비·시설 공동 활용 △전문가 교류 및 학술 협력 등을 중심으로 긴밀히 협력하게 된다.

특히 협력 범위에는 그래핀 기반 심혈관 스텐트 등 차세대 의료기기 응용 가능성에 대한 공동 연구도 포함돼 주목된다.

그래핀은 높은 강도와 초박형 구조, 우수한 전기·열전도성 및 생체 적합성 특성을 갖춘 소재로, 의료기기 분야에서의 활용 가능성이 지속적으로 연구되고 있다.

해외 학술지에서도 그래핀 코팅 기술의 혈액 적합성 개선과 조직 반응 안정성에 관한 연구 결과가 보고되고 있다.

그래핀 기반 스텐트 기술이 임상적 안전성과 효용성을 확보할 경우 심혈관 치료 패러다임에 의미 있는 변화를 가져올 잠재력을 지닌 것으로 평가된다.

업계에서는 이를 차세대 의료기기 시장의 ‘게임체인저’로 성장시킬 수 있을지 주목하고 있다.

포항시의회 김민정 의원은 “그래핀은 다양한 산업으로 확장 가능한 플랫폼 소재”라며 “응용산업의 성과가 지역의 일자리, 특히 청년과 여성에게 새로운 기회로 연결되도록 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

한편 김민정 시의원은 동국대학교 의과대학 AI 헬스케어·윤리연구소 객원교수로 활동하며 AI 헬스케어 분야의 윤리 연구 및 거버넌스 논의에 참여해 왔다.

