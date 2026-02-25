"2022년 이후 中 고위장성 101명 숙청·실종…작년만 62명"

중국 당국이 군부 최고위 인사로까지 반(反)부패 사정을 이어가는 가운데 2022년 이후 숙청됐거나 실종된 중국군 고위 장성이 100명을 넘는다는 분석 결과가 나왔다.



미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 24일(현지시간) 공개한 'CSIS 중국군 숙청 데이터베이스'에서 2022년 이후 올해까지 숙청됐거나 공식석상에서 사라져 숙청 가능성이 있는 중국군 상장(대장), 중장이 최소 101명이라고 집계했다.

사진=게티이미지뱅크

이 중 36명은 공식적으로 숙청 사실이 발표됐다. 나머지 65명은 참석이 요구되는 중요 회의 등 공식 석상에서 사라지거나 조사 등 잠정 조치 중인 인물이다. 또 11명은 퇴역 후에 숙청 대상이 됐다.



이러한 숙청은 중국공산당 중앙군사위원회와 산하 주요 부서, 4개 군종(육군·해군·공군·로켓군)과 4개 병종(군사우주부대·사이버부대·정보지원부대·병참보장부대), 5대 전구, 군사학교 등에 이르기까지 사실상 군부 내 모든 영역에 영향을 미쳤다.



시진핑 중국 국가주석은 2012년 집권 이후 부패 척결을 앞세워 군 고위직을 잇달아 숙청했으나 2023년을 전후로 그 범위와 규모, 강도가 크게 확대했다.



2022년에는 1명이던 숙청·실종된 중장 이상 장성이 2023년 14명, 2024년 11명으로 늘었고 지난해에는 62명으로 폭증했다.



올해 들어서도 장성 11명이 통상적으로 참석할 것으로 예상되던 회의에 불참했다. 나머지 2명은 숙청·실종된 연도를 특정할 수 없었다.



CSIS는 2022년 당시 상장이었거나 2022년 이후 상장으로 진급한 47명 가운데 87%에 해당하는 41명이 숙청됐거나 숙청 가능성이 있다고 분석했다.



또 시 주석이 2020년 이후 승진시킨 상장·제독 35명 중 32명이 조사를 받았고 29명이 숙청됐거나 실종 상태로 집계됐다. 조사받지 않은 3명 중 1명은 건강 문제로 사망했고 나머지 2명은 지난해 12월에 진급했다.



CSIS 분석 결과를 점검한 중국군 전문가 테일러 프레이블 매사추세츠공대 교수에 따르면 상장으로 한정하지 않고 범위를 넓힐 경우 중국군 고위 지도자의 보직은 총 176개다.



프레이블 교수는 CSIS가 파악한 숙청 대상 101명이 차지했던 보직이 이 가운데 약 52%에 해당한다고 말했다. 군 고위인사 자리의 절반 이상이 영향을 받을 정도로 숙청이 광범위하게 이뤄졌다는 얘기다.



CSIS는 또다른 중국군 핵심 보직 52개 가운데 23개 보직이 임시·대행 체제이며 12개는 공석이라고 파악했다. 정식으로 채워진 직위는 11개에 그치며 6개는 정보가 없었다.



공석을 채울 다른 장교가 있지만 이러한 대규모 숙청의 영향은 계급 전반에 걸쳐 연쇄적으로 이어질 수 있다. 조사 확대로 진급 대상자는 더 엄격하게 검증받게 될 것으로 보인다.



CSIS는 이러한 숙청에 따른 지휘 체계상의 병목 현상이 일부 작전에 지장을 줄 수 있으며 숙련된 지휘관 상실로 지난해 대만 인근 훈련을 포함한 일부 군사훈련이 축소·연기되거나 단순화했을 가능성이 있다고 짚었다.



프레이블 교수는 뉴욕타임스(NYT)에 최근 군부 2인자인 장유샤 당 중앙군사위원회 부주석과 류전리 중앙군사위원(연합참모부 참모장)이 축출된 것이 "(숙청작업의) 첫 번째 단계가 막 끝난 것으로 볼 수 있다. 앞으로 더 많은 혼란이 있을 것"이라고 말했다.



미국 중앙정보국(CIA) 분석가 출신인 존 컬버 브루킹스 연구소 비상임 선임연구원도 "중국군 고위 장교마다 그와 연결된 하급 장교가 수십, 수백명에 이른다. 최소 2∼3년간 파급 효과가 이어질 것"이라고 전망했다.

<연합>

