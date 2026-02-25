포항시, 2027 국비 확보 전략 논의, 이상휘 의원과 지역 현안 협력 강화

경북 포항시는 25일 시청 대회의실에서 2027년도 국비 확보 전략과 주요 현안사업을 논의하기 위한 ‘동해안 균형발전 지역현안 간담회’를 가졌다고 밝혔다.

이번 간담회는 이상휘 국회의원(포항 남울릉)을 비롯 포항시 국장급 공무원이 참석한 가운데, 포항의 지속가능한 성장을 위한 현안에 대한 해법을 모색하고 미래 성장의 마중물이 될 국비 확보 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

포항시는 25일 시청 대회의실에서 2027년도 국비 확보 전략과 주요 현안사업을 논의하기 위한 ‘동해안 균형발전 지역현안 간담회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 참석자들은 ▲지역 산업 경쟁력 강화를 위한 ‘K-스틸법 시행령’ 제정 ▲동해안 해상 횡단노선으로 영일만대교 건설의 신속한 추진 ▲지역 의료체계 혁신과 미래 인재 양성을 위한 포스텍 의과대학 설립 등 포항의 지속 가능한 성장과 직결된 주요 현안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

특히 지역의 목소리가 정책에 적극 반영될 수 있도록 포항시와 지역 국회의원 간의 긴밀한 공조 체계를 강화하기로 뜻을 모았다.

아울러 2027년도 포항 남구 지역 국가투자예산 110건, 총사업비 6900억원 규모의 주요 건의 사업에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

해당 사업들이 지역경제 활성화와 일자리 창출, 민생 안정의 핵심 동력이 될 수 있도록 정부 예산 반영 과정에서 총력을 기울이기로 했다.

이상휘 국회의원은 “포항이 동해안 균형발전의 중심 도시로 도약하기 위해서는 지역의 목소리가 정책과 예산에 제대로 반영되는 것이 무엇보다 중요하다”며 “오늘 논의된 현안과 국비 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

박재관 포항시 자치행정국장은 “이번 간담회는 포항의 미래 성장 기반을 다지고 지역 현안을 실질적으로 해결하기 위한 매우 중요한 자리였다”며 “국회와의 적극적인 협력과 중앙정부와의 긴밀한 소통을 통해 반드시 국비 확보 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

