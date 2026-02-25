현관문에 흩뿌려진 음식물쓰레기…'보복 대행' 여부 수사

아파트 현관문에 누군가 음식물쓰레기를 뿌리고 래커칠을 하는 등 거주자에게 피해를 준 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.



경기 화성동탄경찰서는 재물손괴 혐의로 신원미상의 남성 1명을 쫓고 있다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 동탄신도시의 한 아파트에 거주하는 A씨는 지난 22일 오후 8시 30분께 집 밖이 소란스럽고 래커 냄새가 나자 현관문을 열었고 한 남성이 도망치는 모습을 봤다.



A씨가 집 밖을 둘러보니 현관문에는 음식물쓰레기가 흩뿌려졌고 빨간색 래커로 낙서가 되어 있었으며 도어락에는 접착제가 발라져 있었다.



주변 비상계단에서는 A씨를 비방하는 내용의 유인물 수십장과 함께 인분도 발견됐다.



경찰은 달아난 남성을 추적하는 한편 앞서 서울에서 발생한 이와 비슷한 사건과의 연관성을 살펴보고 있다.



경찰 관계자는 "서울에서 발생한 사건은 사적 보복 대행 조직이 의뢰를 받아 범행한 것으로 파악되는데 래커를 칠하고 오물을 뿌리는 등 수법이 비슷해 관련성을 들여다보고 있다"고 말했다.

<연합>

