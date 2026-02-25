포항남부소방서, 박성열 경북소방본부장과 OCI(주) 포항공장 위험물 시설 현장점검

포항남부소방서는 25일 오후 박성열 경북소방본부장과 포항시 남구 소재 OCI(주) 포항공장을 방문, 위험물 시설에 대한 현장 안전 점검을 실시했다고 밝혔다고 밝혔다.
박성열 본부장과 유문선 포항남부소방서장을 비롯 OCI(주) 포항공장 공장장 및 주요 임원진이 참석한 이번 점검은 최근 발생한 옥외탱크저장소 폭발 사고와 관련, 대형재난으로 이어질 수 있는 위험물 사업장의 안전 실태 전반을 꼼꼼하게 점검하는 데 중점을 두었다.
특히 사업장의 위험물 예방규정 이행 실태를 살피고, 위험물 취급 시설에서 자칫 대형 화재로 이어질 수 있는 정전기 사고를 미리 방지하기 위한 절차가 제대로 준수되고 있는지 집중적으로 점검했다.
주요 점검 내용은 ▲폭발 사고 예방을 위한 옥외탱크저장소의 구조적 안전성 및 유지·관리 상태 확인 ▲사업장 내 자체 안전관리 규정의 실질적 작동 여부 등 위험물 예방규정 이행 실태 점검 ▲정전기 화재·폭발 방지를 위한 설비 접지 상태 확인 및 작업자 안전 수칙 준수 지도 이후, 공장 내 주요 위험물 취급 시설을 꼼꼼히 살피며 현장 관계자들의 애로사항을 청취하고 실효성 있는 현장 안전 대책 마련을 논의했다.
박성열 경북소방본부장은 “위험물 취급 사업장에서의 화재나 폭발은 단 한 번의 실수로도 돌이킬 수 없는 대형 인명 및 재산 피해를 초래할 수 있다”라며 “특히 정전기와 같은 사소한 원인이 대형 사고로 이어지지 않도록, 각 사업장에서는 철저한 예방규정 준수와 자율적인 안전 관리 체계 확립에 각별한 주의를 기울여 달라”고 당부했다.
