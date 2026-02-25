목요일 일교차 큰 봄 날씨, 한낮 15도…수도권·강원 건조특보

목요일인 26일에는 낮 최고기온이 15도까지 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.



다만, 일교차가 15도 이상으로 커 입고 벗기 쉬운 외투를 챙겨야겠다.

25일 경남 창원시 경남도청 앞 길가에 매화가 펴 시선을 끌고 있다. 연합뉴스

25일 기상청에 따르면 오는 26일 아침 최저기온은 -4∼8도, 낮 최고기온은 10∼15도로 평년보다 높겠다.



중부지방과 전라권, 경북내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다.



주요 도시의 예상 최저기온과 최고기온은 서울 1도와 14도, 인천 0도와 11도, 수원 -1도와 14도, 강릉 4도와 12도, 대전 1도와 15도, 세종 0도와 14도, 광주 2도와 14도, 대구 5도와 15도, 울산 8도와 12도, 부산 8도와 13도, 제주 10도와 12도다.



건조특보가 발효된 일부 수도권과 강원은 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 유의해야 한다.



북고남저형의 기압계에서 동풍 계열 바람이 불면서 당분간 건조특보가 확대되거나 유지되는 지역이 있겠다.



26일 제주에는 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다. 강원북부산지와 동해안은 26일 늦은 밤부터 곳에 따라 빗방울이 떨어지겠다.



경기남부내륙과 강원남부내륙, 충청권내륙, 전라권, 경북권내륙, 경남서부내륙에는 이날 밤부터 26일 오전 10시 사이 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있으니 교통안전 등에 각별히 유의해야 한다.



미세먼지는 26일 인천 등 일부 중서부 지역은 대기 정체와 기류 수렴으로 '보통'으로 예상되나, 전국 대부분 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지