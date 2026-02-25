‘모텔 약물 연쇄살인’ 4번째 피해자 확인

경찰이 서울 강북구 일대에서 발생한 약물 연쇄 살인사건의 피의자에 대해 추가 피해 정황을 포착하고 조사에 들어갔다.



25일 경찰 등에 따르면 서울 강북경찰서는 피의자인 20대 여성 김모씨와 접촉한 인물을 확인하는 과정에서 피해자로 추정되는 30대 남성 A씨를 최근 불러 조사했다. A씨는 서울 강북구 소재 노래주점에서 김씨를 만났다가 숙취해소제를 마시고 의식을 잃었고, 깨어난 후에도 몸 상태 악화로 소방당국의 응급처치를 받은 것으로 알려졌다. A씨에 따르면 해당 사건은 지난달 중하순 발생했다. 경찰 조사 결과 확인된 지난해 12월14일 김씨의 첫 번째 범행, 지난달 28일 두 번째 범행 사이 시점이다.

서울 강북구 일대 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 지난 12일 오전 서울 도봉구 북부지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 뉴스1

김씨는 경찰 조사 과정에서 확인된 3명에게만 약물을 줬다고 진술했지만, 경찰은 휴대전화 포렌식 결과를 바탕으로 A씨처럼 김씨와 접촉한 인물들을 전수조사하면서 추가 피해 여부를 확인하고 있다. 경찰은 김씨의 문자메시지, 카카오톡 대화 내용이 기존 피해 사례와 유사한 인물들에게 초점을 맞추고 조사 중이다. 현재는 정확한 범죄 혐의점 등에 대한 내사 단계다.



김씨는 경찰 조사에서 살인 고의성을 부인하는 취지로 진술했지만, 경찰은 김씨가 인공지능(AI) 프로그램을 통해 수면제 치사량을 검색하는 등 계획적으로 범행을 저질렀을 가능성이 크다고 보고 19일 그를 특수상해와 마약류관리법 위반, 살인 혐의로 서울북부지검에 구속 송치했다.



경찰은 사이코패스 진단 검사 결과가 나오는 대로 검찰에 추가 자료를 송부하고, 추가 피해자 확인 시 김씨를 추가 입건하고 수사를 이어나갈 방침이다.

