오천피 한 달 만에… ‘6000’도 뚫었다

시총도 사상 처음 5000조 넘어
한국 증시가 사상 처음으로 코스피 6000 시대를 열었다. 지난달 27일 종가 기준 ‘오천피’(코스피 5000)를 돌파한 지 불과 18거래일 만에 1000포인트 넘게 올랐다. 주요 종목들이 잇달아 신고가를 기록하며 코스피 전체 시가총액은 5000조원 고지를 밟았고, 대규모 시중 자금 유입에 상장지수펀드(ETF) 순자산도 370조원대를 넘어섰다.
25일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 전 거래일보다 114.22포인트(1.91%) 오른 6083.86에 장을 마쳤다. 지수는 전장 대비 53.06포인트(0.89%) 오른 6022.70으로 시작해 개장과 동시에 6000포인트를 달성했다.
전날 각각 ‘20만전자·100만닉스’로 올라선 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 시총 상위 종목들이 지수 상승을 견인했다. 삼성전자는 이날 1.75% 오른 20만3500원에 거래를 마쳤고 SK하이닉스 역시 1.29% 상승한 101만8000원으로 나란히 신고가를 경신했다. 간밤 미국에서 필라델피아반도체 지수가 1.45% 상승하는 등 3대 주가지수가 일제히 상승한 것도 코스피에 영향을 미친 것으로 분석된다.
코스피 상승세는 갈수록 가팔라지고 있다. 코로나19 이후 박스권에 갇혔던 코스피는 지난해 새 정부 출범으로 정치적 불확실성이 걷힌 데 이어 상법 개정 등 자본시장 선진화 정책이 반영되며 본격적인 상승 궤도에 올랐다.
특히 하반기부터 글로벌 반도체 경기 호황이 맞물리며 랠리에 불이 붙었고, 지난해 10월 사상 처음으로 4000선을 돌파했다. 이후 약 3개월 만에 5000선에 올랐는데 6000선까지는 불과 한 달이 소요됐다.
지수 급등과 함께 시가총액도 새 역사를 썼다. 한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장 상장사의 시가총액 합계액은 5021조2700억원으로 사상 처음 5000조원을 넘어섰다. 퇴직연금 등을 통해 대규모 자금이 몰리는 ETF의 순자산 총액은 374조3600억원 수준으로 연일 최고치를 나타내고 있다.
