위헌 논란에도… 與 ‘법왜곡죄’ 강행

더불어민주당 등 범여권이 추진하는 ‘사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)’의 본회의 처리가 임박한 가운데, 사법부가 전국법원장회의를 열고 대응책 마련에 나섰다. 사법 시스템 개편을 코앞에 둔 상황에서 집권여당 민주당과 사법부가 대립이 심화하는 가운데 민주당은 위헌 논란이 있는 법왜곡죄 경우 본회의 상정을 앞두고 수정안을 마련했다.

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표가 25일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에서 '법왜곡죄'를 포함한 형법 일부개정법률안(대안)에 대한 수정안 제안 설명을 하고 있다. 연합뉴스

대법원 법원행정처는 민주당의 사법개혁 3법의 본회의 상정에 대한 대응 방안을 마련하기 위해 전국법원장회의 긴급 임시회의를 25일 소집했다.



서울 서초구 대법원 청사 대회의실에서 열린 전국법원장회의에는 전국 각급 법원장을 비롯해 박영재 법원행정처장과 기우종 행정처 차장 등 고위 법관 43명이 참석했다. 조희대 대법원장은 참석하지 않았다.



박 처장은 인사말에서 “현재 국회 본회의에 상정된 사법제도 개편 3법은 모두 헌법질서와 국민의 권리를 수호하는 법원의 본질적 역할과 기능에 중대한 변화를 가져올 뿐 아니라, 법원을 통해 권리를 구제받으려는 국민들에게도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 내용”이라면서 “법률안에 대한 숙의 과정에서 재판을 직접 담당하는 사법부의 의견이 반영될 필요가 있다”고 강조했다. 그러면서 “전국 법원 법관들의 목소리를 겸허히 청해 듣고 함께 해법을 모색하고자 긴급히 법원장회의를 소집하게 됐다”고 설명했다. 조 대법원장 취임 이후 법원장회의에서 민주당이 추진하는 사법개혁을 논의하는 것은 이번이 세 번째다.

박영재 법원행정처장이 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국회에서는 전날 3차 상법 개정안을 시작으로 사법개혁 3법을 비롯해 총 8개 법안이 본회의에 회부됐고, 국민의힘의 무제한토론(필리버스터)이 3차 상법 개정안을 시작으로 진행됐다. ‘1일 1법안 처리’가 재연되면서 7박8일간의 필리버스터 정국이 시작된 가운데, 24시간이 지난 이날 오후 상법 개정안이 필리버스터 종료 절차를 거쳐 본회의를 통과했다.

해당 법안은 기업이 자사주를 취득할 경우 1년 이내 소각하는 것을 골자로 한다. 앞서 민주당은 기업 이사의 충실 의무 대상을 주주로 확대하는 1차 상법 개정안과 집중투표제 의무화를 주요 내용으로 하는 2차 상법 개정안을 처리한 바 있다.

민주당이 추진하는 사법개혁 3법 중 법왜곡죄를 담은 형법 개정안이 다음 본회의 상정 안건이다. 법왜곡죄 도입은 판검사가 법령을 의도적으로 잘못 적용하는 경우를 처벌하는 것이 골자로, 법왜곡을 판단하는 기준이 모호해 헌법상 ‘명확성의 원칙’에 어긋난다는 지적이 제기돼왔다. 당내에서도 ‘법령을 의도적으로 잘못 적용하는 경우를 처벌한다면 판사들이 기존 판례와 다른 판례를 내리기 어려워진다’는 취지로 수정이 필요하다는 의견이 제기됐다. 민주당은 이날 의원총회를 열어 해당 법안 등에 대해 논의한 끝에 수정안을 만들어 본회의에 올리기로 당론 결정했다. 형법 개정안에는 간첩행위의 대상을 ‘적국(북한)’에서 ‘외국 및 이에 준하는 단체’로 확대하는 간첩법 개정 내용도 포함됐다.

