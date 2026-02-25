경·성라인 뜨거운 ‘明心’ 마케팅

더불어민주당 내 친명(친이재명)계 인사들이 6·3 국회의원 재보궐선거와 지방선거 출마를 위해 잇달아 기지개를 켜고 있다. 이들 상당수가 이재명 대통령의 성남시장 또는 경기지사 시절부터 함께해 온 인사들이다 보니 유권자 마음을 사로잡기 위한 ‘명심(이 대통령 뜻) 마케팅’을 활발하게 펼치고 있다.



25일 여권에 따르면 국회의원 재보선 출마 주자로 가장 주목받는 이는 이 대통령의 핵심 측근으로 분류되는 김남준 전 청와대 대변인이다. 이 대통령의 의원 시절 지역구였던 인천 계양을에 출마해 바통을 이어받겠단 각오다.

김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 더불어민주당 대표.

김 전 대변인은 이 대통령이 성남시장이 된 뒤엔 성남시 대변인으로서, 경기지사가 됐을 땐 언론비서관으로서 보좌했다. 이 대통령이 20대 대선 패배 직후 열린 인천 계양을 국회의원 보선에 당선되고선 보좌관으로서 호흡을 맞췄다. 이 대통령이 당 대표가 된 뒤엔 정무조정부실장으로서 각종 실무를 담당했다.



해당 지역구엔 송영길 전 대표도 출마를 구상 중이다. 이 지역에서 5선을 한 송 전 대표는 2022년 서울시장 선거에 나서며 의원직을 사퇴했고, 보선에 출마한 이 대통령이 그 자리를 이어받았다. 김 전 대변인은 양보할 뜻이 없음을 못 박았다. 그는 페이스북에서 송 전 대표를 ‘땅’, 이 대통령을 ‘꽃’에 비유하며 송 전 대표의 희생에 존경을 표하면서도 “저 김남준은 이재명 정치가 꽃피워 만든 첫 열매가 되고 싶다”고 했다. 전날엔 국회를 찾아 민주당 정청래 대표를 면담하고 인천 계양을 출마 뜻을 전했다.



기초단체장 출마를 선언한 경기도 출신 인사 4명도 ‘이재명 경기지사 복심 4인방’이라는 구호를 내걸고 연대를 통한 결집력과 시너지를 발휘하겠다는 각오다. 각각 의왕·평택·광주·성남시장 선거에 출사표를 던진 정순욱·최원용·김석구·김지호 예비후보다.



정 예비후보는 경기지사 비서실장을 지냈다. 최 예비후보는 경기도 기획조정실장과 경기경제자유구역청장을 거쳤다. 김석구 예비후보는 경기경제과학진흥원에서 경영혁신처장을 역임했다. 김지호 예비후보는 경기도 비서관을 지냈으며 당에선 김 전 대변인과 나란히 정무조정부실장으로서 이 대통령을 보좌했다.



김남국 전 청와대 디지털소통비서관의 당 복귀도 선거 출마를 위한 몸풀기 아니냐는 평가가 나온다. 김 전 비서관은 이 대통령의 중앙대 후배이자 측근 의원 모임 ‘7인회’ 출신이다. 지난 23일 그가 당 대변인에 임명되면서 국회의원 재보선 혹은 기초단체장 출마 가능성이 제기된다. 현재 재판받고 있는 김용 전 민주연구원 부원장의 경기 평택을 출마설도 제기된다. 경기도 대변인 출신으로, 이 대통령이 자신의 ‘분신’이라고 했던 인사다.



한편 오영훈 제주지사가 당 공천관리위원회로부터 현역 광역단체장 평가 ‘하위 20%’ 통보를 받은 데 대해 “즉시 이의신청할 것”이라고 밝혔다. 제주지사 경선에는 위성곤·문대림 의원의 출마가 예상된다. 선거 전 민주당과의 합당이 어그러진 조국혁신당은 5·18 민주유공자와 12·3 계엄 극복 기여자에 가산점 15%를 부여하는 등 내용의 공천심사 기준을 발표했다. 이해민 사무총장은 “3월 말 정도에는 (예비후보를) 발표할 수 있도록 시간을 정하고 있다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지