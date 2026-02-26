포스코, SK온에 2만 5000톤 리튬 장기 공급

포스코그룹과 SK온이 리튬 장기 공급 계약을 체결하고 글로벌 배터리 원소재 공급망 강화에 나선다.

포스코그룹은 25일 SK온과 올해부터 2028년까지 최대 2만5000톤(t) 규모의 리튬 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 전기차 약 40만 대에 들어가는 배터리를 생산할 수 있는 물량으로, SK온의 유럽과 북미 전기차 배터리 프로젝트에 활용될 예정이다.

이재영 포스코홀딩스 에너지소재사업실장(오른쪽)과 박종진 SK온 전략구매실장이 지난 24일 서울 종로구 SK온 그린캠퍼스에서 리튬장기구매 계약 체결 이후 기념촬영을 하고 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹 관계자는 “2024년 아르헨티나 리튬 상업 생산체제를 구축한 뒤 최대 공급 계약 규모”라며 “유럽과 북미 전기차 배터리 시장에 진출하면서 장기 수요처를 확보하고 고품위 리튬 생산 기술력도 입증하게 됐다”고 밝혔다. SK온 역시 글로벌 이차전지 공급망 경쟁이 심화되는 상황에서 핵심 원료인 리튬의 장기 수급 안정성을 강화하게 됐다.

양사는 에너지저장장치(ESS) 시장에 아르헨티나 염호에서 생산한 리튬을 활용하는 방안 등 공동 대응 전략을 논의했다. 또 포스코그룹 이차전지 리사이클링 자회사인 ‘포스코HY클린메탈’을 활용한 폐배터리 재활용 협력 방안도 검토했다.

포스코그룹은 이차전지소재 사업의 시장경쟁력 강화를 위해 고객다변화와 신규 수요 발굴에 주력하겠다는 계획이다. 장인화 포스코그룹 회장도 신년사에서 “그룹이 자체 구축한 리튬 공급망을 바탕으로 제품군을 다변화하고 시장 트렌드에 민첩하게 대응할 수 있는 전략으로 미래 성장 기회를 선점하자”고 강조한 바 있다.

