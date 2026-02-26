사용자 ‘니즈’ AI가 알아서 맞춤 제안… 모바일 에이전트 진화

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘갤럭시 언팩 2026’을 열고 3세대 인공지능(AI) 폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 전격 공개했다. 현장에서 내린 S26 시리즈에 대한 결론은, 갤럭시 AI폰이 사용자의 명령을 기다리던 기존의 수동성을 버리고 기기가 먼저 필요한 기능을 능동적으로 제안하는 ‘모바일 에이전틱 AI’의 본격적인 시작을 알렸다는 것이다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 다양한 색상의 갤럭시 S26 울트라 모델들이 전시돼 있다. 샌프란시스코=이동수 기자

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)은 기조연설을 통해 “삼성전자는 더 많은 사람이 일상에서 AI의 유용함을 느낄 수 있도록 모바일 경험을 발전시키며, AI 경험의 대중화를 선도해 왔다”며 “특히 S26 시리즈는 강력한 하드웨어를 기반으로 누구나 쉽고 직관적으로 AI를 사용할 수 있는 제품”이라고 강조했다.

◆알아서 척척 제안하는 ‘나우 넛지’

실제 언팩(신제품 공개) 행사장 체험존에서 가장 감탄을 자아낸 부분은 역대 가장 쉽고 직관적인 갤럭시 AI의 진화였다. 그 중심에는 새로 탑재된 맞춤형 제안 기능 ‘나우 넛지’가 있다. 예를 들어 메신저로 “설에 세배하는 사진 좀 보내줘”, “2월26일 오전 9시 회의 괜찮으세요?”라는 메시지를 받으면, 갤럭시 AI가 대화의 맥락을 스스로 파악해 둥근 모서리 형태의 팝업을 띄운다.

갤럭시 S26 시리즈에 탑재된 나우 넛지 기능. 갤럭시 AI가 대화 맥락과 사용자의 의도를 파악해 능동적으로 맞춤형 정보를 팝업으로 제안한다. 삼성전자 제공

이를 터치하기만 하면 기기가 알아서 갤러리 내 관련 사진을 찾아주거나 캘린더 일정을 확인해 중복 여부를 띄워준다. 사진을 찾기 위해 갤러리 앱을 켜거나 일정을 보려 캘린더 앱을 오갈 필요가 없어진 것이다.

제미나이, 빅스비에 이어 퍼플렉시티까지 다양한 AI 모델이 기본 탑재된 것도 인상 깊었다. 제미나이에게 “여기로 택시 불러줘”라고 말하면 도착지 입력 없이 확인 버튼만으로 호출이 끝나고, 빅스비에게 “배터리를 오래 쓰는 설정으로 바꿔줘”라고 말하면 복잡한 메뉴를 찾을 필요 없이 기기가 스스로 설정을 변경해줬다.

갤럭시 S26 시리즈에서 고도화된 포토 어시스트 기능. 텍스트(자연어) 입력 방식의 쉽고 강력한 사진 편집을 지원한다. 삼성전자 제공

◆사진 AI의 정수 ‘포토 어시스트’



전문가 수준으로 진화한 카메라와 이를 뒷받침하는 강력한 AI 편집 기능도 빼놓을 수 없다. 특히 S26 울트라는 2억 화소 광각과 5000만 화소 5배 광학 줌 망원 카메라에 더욱 넓어진 조리개를 채용해 어두운 곳에서도 선명한 ‘나이토그래피’ 성능을 자랑했다. 동영상 촬영 땐 아무리 좌우로 크게 흔들며 찍어도 자동으로 수평을 고정시켜 찍은 듯한 ‘슈퍼 스테디’ 기능도 추가됐다.

촬영 후의 편집 과정은 ‘포토 어시스트’가 혁신적으로 바꿨다. 복잡한 조작 없이 자연어 텍스트 입력만으로도 정교한 편집이 가능하다. 사용자의 전신사진에 갤러리의 옷 사진을 추가하고 ‘이 옷을 입혀줘’라고 입력하자, AI가 순식간에 옷을 자연스럽게 합성해줬다. 반쯤 먹은 케이크 사진에서 ‘홀 케이크로 바꿔줘’라고 입력하면 AI가 수초 내에 온전한 케이크 사진으로 만들어 줬다.

갤럭시 S26 시리즈에 탑재된 프라이버시 디스플레이 모습. 측면 시야를 차단해 사생활을 보호한다. 삼성전자 제공

◆시선 차단 ‘프라이버시 디스플레이’



이 같은 AI 연산과 고사양 기능을 지연 없이 구동하는 배경엔 갤럭시 사상 가장 강력한 하드웨어가 자리한다.



최상위 모델인 S26 울트라는 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 프로세서를 탑재해 전작 대비 신경망처리장치(NPU) 성능은 39%, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)는 각각 최대 19%, 24% 향상됐다.



강력해진 하드웨어 중에서도 단연 눈에 띄는 혁신은 모바일 기기 최초로 도입된 ‘프라이버시 디스플레이’다. 기기 정면이 아닌 상하좌우 측면에서 화면을 바라보면 주요 정보를 검은색으로 가리는 기능이다. 사생활 보호 필름 없이도 소프트웨어만으로 화면 픽셀의 빛 확산을 제어한 것이다. 특히 은행 앱 계좌 잔고나 카카오톡 알림 등 특정 부분만 가리도록 설정할 수 있어 만원 지하철 등에서도 완벽하게 개인정보를 보호할 것으로 기대된다.

삼성전자 노태문 대표이사 사장(DX부문장)이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코의 예술의 전당 ‘팰리스 오브 파인 아트’에서 개최된 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사에서 3세대 AI폰 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 소개하고 있다. 삼성전자 제공

◆가격 인상 불가피… 250만원 돌파



S26 시리즈는 27일부터 3월5일까지 국내 사전 판매를 진행하고 3월11일 전 세계에 순차 출시된다. 글로벌 메모리 반도체 가격 폭등의 여파로 신제품 출고가는 3년 만에 전격 인상됐다. 256GB 용량 기준으로는 전 라인업에 걸쳐 전작 대비 9만9000원씩, 512GB 모델은 무려 20만9000원씩 일괄 인상됐다. 최고가 기종인 울트라 1TB(16GB 램) 모델은 전작 대비 무려 29만5900원 올라 기기값이 254만5400원에 달한다.

