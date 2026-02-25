더크로스 이시하, 음저협 제25대 회장 취임…“작가 수익 증대 등 4년 안에 판 바꿀 것”

사단법인 한국음악저작권협회(이하 음저협) 제25대 회장으로 취임한 더 크로스 멤버 이시하가 향후 4년간 음저협 운영의 방향을 25일 밝혔다.

이 회장은 첫 번째로 징수 확대를 넘어 한국 음악 작가들의 실질 소득 증대. 외형적 징수 규모 경쟁 보다 실제로 창작자의 통장에 찍히는 금액을 높여 작가들의 삶을 책임지겠다고 강조했다.

이시하 음저협 회장. 음저협 제공

이어 인공지능(AI)과 음악 작가의 상생 구조 확립. AI 확산을 위기로만 보지 않고, 정당한 보상 체계를 제도화해 공존의 질서를 만들겠다고 설명했다.

해외에서 한국으로 들어오는 저작권료 2배 확대. 글로벌 징수 네트워크 강화와 권리 보호 체계 재정비를 통해 역유입 구조를 강화하겠다고도 밝혔다.

파격적인 복지 향상. 창작자가 안정적으로 활동할 수 있는 환경을 조성하기 위해 체감 가능한 복지 시스템도 재설계하겠다는 방침이다.

이 회장은 “숫자를 키우는 협회가 아니라, 창작자의 삶을 바꾸는 협회가 되겠다”며 “4년 안에 결과로 증명하겠다”고 강조했다.

한편 이시하 회장은 불의의 사고를 당한 보컬리스트 김혁건과 함께 더 크로스로 활동하며 ‘돈트 크라이(Don’t Cry)’, ‘당신을 위하여’ 등으로 많은 사랑을 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지