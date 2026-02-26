닐슨 코리아 공식 집계, 베베숲, 2016년부터 2025년까지 10년 연속 국내 물티슈 판매 1위

국내 대표 프리미엄 물티슈 브랜드 베베숲(Bebesup)이 2025년 국내 물티슈 판매 1위를 기록하며, 이로써 10년 연속 판매 1위 브랜드에 올랐다.

시장조사기관 NIQ(닐슨) 코리아가 발표한 물티슈 시장 판매 분석 결과에 따르면, 베베숲은 2025년 기준 전국 오프라인 및 온라인 채널을 포함한 물티슈 카테고리에서 가장 높은 판매액 점유율을 기록했다.

해당 판매 자료는 오프라인과 온라인의 2023년 1월부터 2025년 12월까지 전국 식품 소매점 및 온라인 채널을 대상으로 물티슈 카테고리 시장 판매 조사의 결과를 통해 산출된 내용이다.

2025년 기준 베베숲은 전체 물티슈 시장에서 16.5%, 아기용 물티슈 시장에서는 27.5%의 점유율을 나타냈다. 해당 조사에는 국내에서 물티슈를 판매 중인 주요 브랜드가 함께 집계됐다. 이번 2025년 판매 1위 기록으로, 베베숲은 칸타월드패널 및 닐슨코리아 데이터 기준 2016년 이후 이어온 판매 1위 기록을 10년으로 확대하게 됐다.

한편 최근 출생아 수가 증가세를 보이면서 육아용품 시장에도 변화가 감지되고 있다. 출생아 수는 2만710명으로 2024년 7월 이후 17개월 연속 전년 대비 증가세를 보였으며, 1~11월 누적 기준 23만3708명으로 전년 동기간 대비 6.2% 증가했다. 이는 1981년 통계 집계 이후 역대 세 번째로 높은 증가율이다.

업계에서는 출생아 수 반등과 함께 ‘한 아이에게 더 집중하는 소비’ 경향이 지속되면서, 안전성과 성분을 중시하는 육아용품 수요가 꾸준히 이어지고 있다고 보고 있다.

베베숲 관계자는 “2025년 판매 1위를 통해 10년 연속이라는 뜻깊은 기록을 완성하게 됐다”며 “이 10년은 기업이 만든 성과라기보다 지난 시간 동안 베베숲을 선택해 주신 소비자들이 만들어준 기록이라고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 기준을 지켜 나가겠다”고 전했다.

한편 베베숲은 국내 시장을 넘어 미국, 아시아, 오세아니아 등 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대하며 프리미엄 물티슈 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

