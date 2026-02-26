이민정, 아들 이준후 얼굴 공개...“급조해서 찍은 것”

배우 이병헌, 이민정 부부 아들 이준후 군. 이민정 MJ

배우 이병헌과 이민정 부부의 아들 이준후 군의 모습이 공개됐다.

지난 24일 배우 이민정이 운영하는 유튜브 채널 ‘이민정MJ’에는 ‘준후에게 허락받고 찍는 이민정 아들 방 최초공개 (+리모델링 하는 날)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 시작부터 ‘준후 방 꾸미기 대작전’이라는 문구와 함께 이민정은 아들의 방을 공개했다. 그는 “준후 방 룸 투어를 해보려고 한다”며 책장, 농구공 등 물건들을 소개했다.

방 곳곳을 공개하는 과정에서 과거에 촬영한 사진도 함께 선보였다. 이민정은 사진을 가리키며 “이거는 준후가 돌이 지나서 찍었다”고 구체적인 시기를 밝혔다. 해당 사진을 통해 이준후 군의 얼굴이 드러났다.

공개된 사진 속 이준후 군은 또렷한 이목구비와 단정한 얼굴선으로 눈길을 끌었다. 준후가 아버지 이병헌과 찍을 땐 그의 콘셉트는 맞췄고, 이민정과 찍을 땐 ‘아기를 연상케 하지 않은 사람’ 컨셉의 이민정과 함께 있는 설정으로 촬영했다.

이민정은 당시를 떠올리며 “돌 전인가, 100일 사진을 못 남겨서 8개월 무렵에 촬영했던 것 같기도 하고”라고 헷갈린다는 모습을 보였다. 이어 “보세요. 이게 돌 된 아이 같나, 아니면 8개월 된 아이 같나”고 제작진에게 묻기도.

사진은 아기 촬영 전문 스튜디오에서 찍었다고 전했다. “촬영 관계자와 아는 사이여서 급조해서 빨리 찍었다”고 말했다.

이날 준후는 모자이크로 얼굴을 가린 채 영상에 등장했다. 누리꾼들은 그를 보고 “모자이크를 뚫고 나오는 아빠(이병헌) 이목구비”, “준후 귀엽다”고 댓글을 남겼다.

한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지