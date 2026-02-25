다섯 배우 "악인이 더한 악인들 사이에서 살아남아가"…'건물주' 화보 공개

'대한민국에서 건물주 되는 법'의 다섯 배우, 하정우X임수정X김준한X정수정X심은경의 단체 화보와 인터뷰가 공개됐다. 얼루어 코리아 제공

tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담해 벌이는 서스펜스 드라마다.

바쁜 일정 속 이루어진 화보 현장에서 다섯 배우는 프로다운 모습과 넘치는 배려심으로 스태프들의 감탄을 자아냈다.

촬영 후 이어진 인터뷰에서 다섯 배우는 입을 모아 작품에 대한 기대감과 유쾌한 현장 분위기를 전했다.

‘기수종‘으로 분한 배우 하정우. 얼루어 코리아 제공

무려 19년 만의 드라마 복귀로 화제를 모은 하정우는 자신이 연기하는 인물 ‘기수종’에 대해 허심탄회한 이야기를 풀어놓았다.

그는 “기수종은 선하지만은 않죠. 점점 흑화되어가는 캐릭터고, 악인이 더한 악인 사이에서 살아남으려는 이야기예요. 어떻게 보면 이 사회에서 버티면서 누구나 마음 한편에 갖고 있는 인간의 본성을 표현한 캐릭터가 아닌가 해요. 그런 모습이 다채롭게 보여지는 캐릭터라서, 그 지점이 굉장히 매력이 있었어요”라고 설명했다.

‘김선’으로 분한 배우 임수정. 얼루어 코리아 제공

극 중 ‘기수종’의 아내이자 강단 있고 똑 부러지는 성격의 아내 ‘김선’을 맡은 임수정은 “‘김선’은 평범한 주부처럼 보이지만 벌어지는 사건을 수습하는 과정에서 인물의 본질을 드러내요. 반전 매력이 있죠. 고등학생 딸을 둔 엄마지만 부부 관계나 모성애가 도드라지는 작품이 아니라서 오히려 도전할 수 있었던 것 같아요”라며 캐릭터의 매력을 전했다.

‘기수종’, ‘김선’과 함께 이야기의 축이 되는 부부 ‘민활성’과 ‘전이경’으로 분한 배우 김준한과 정수정 역시 이야기의 뜨거움에 대한 이야기를 이어갔다.

‘민활성’으로 분한 배우 김준한. 얼루어 코리아 제공

배우 김준한은 “‘건물주’의 인물들은 다 자기 자리에서 살아남으려는 사람들이거든요. 다만 낭떠러지 끝에 몰렸기에 평소라면 하지 않았을 과감한 선택을 하고, 그것들이 도미노가 되죠. 그런데 우리도 살다 보면 어떤 상황과 맞닥뜨릴지 모르잖아요. 갑자기 인생의 선로가 바뀌는 드라마틱한 순간을 맞을 수도 있고요”라며 작품의 의미를 짚었다.

'전이경'으로 분한 배우 정수정. 얼루어 코리아 제공

정수정은 “이번 작품은 특히 진짜 같이 만들어가는 매력이 있었어요. 배운 게 너무 많아요. 이런 시각으로도 보고, 이렇게까지 디테일하게도 생각하는구나. 모두에게 많이 배웠어요. 다들 디테일이 엄청나요”라며 뜨거운 현장 분위기를 전했다.

'요나'로 분한 배우 심은경. 얼루어 코리아 제공

극 중 리얼 캐피탈 회사의 미스터리한 요원 ‘요나’역으로 새로운 빌런의 탄생을 예고한 배우 심은경은 “‘빌런’을 연기하고 싶다는 오랜 염원을 풀었죠. 감독님과 촬영 전에 이야기를 많이 나눴어요. 저만이 할 수 있는 악역이 되면 좋겠다는 게 공통된 생각이었죠. 요나를 키워드로 설명하면 순진무구함, 그리고 성실함 같아요. 다른 사람이 봤을 때는 괴리감이 느껴질지언정 자기만의 순수함이 있고, 정말로 자기 일을 열심히 수행하거든요”라고 설명하며 기대감을 높였다.

한편, 배우들의 집요한 연기와 임필성 감독의 독창적인 색이 담긴 드라마인 만큼 더 큰 기대를 불러오는 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’은 3월 14일 첫 방송을 앞두고 있다.

