타불라, 국내 디지털 이용자 10명 중 9명에 도달

글로벌 디스커버리 플랫폼 타불라(Taboola)는 2025년 9월 실시된 닐슨미디어코리아 조사결과 국내 디지털 이용자 10명 중 9명에 달하는 89.3%의 도달률을 기록하며 압도적인 네트워크 규모를 입증했다고 25일 밝혔다.

최근 발표된 닐슨미디어코리아 데이터를 바탕으로 한 조사결과에 따르면 타불라 네트워크의 실제 도달 규모는 약 4,004만 명에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 국내 최대 검색 포털 서비스인 ‘N사’(91.5%)에 이어 미디어 플랫폼 리치(Reach) 부문 전체 2위에 해당하는 수치다.

이번 조사에서 타불라는 실질적인 구매력을 갖춘 핵심 소비층 사이에서 독보적인 성과를 보였는데, 35세 이상 연령층 도달률은 90%를 상회했으며 시니어층에서는 최대 97.6%에 달했다. 이는 특정 연령대에 편중된 일부 소셜 채널이 놓치기 쉬운 고구매력 타깃(Prime Buying Power)을 타불라가 효과적으로 보완하고 있음을 의미한다.

광범위한 도달률뿐만 아니라 유저가 플랫폼에 머무는 ‘시간’ 지표에서도 괄목할만한 성과를 거뒀다. 타불라의 월간 총 체류시간은 약 220억 분을 기록하며, 국내 최대 검색 포털인 'N사'(200억 분)를 약 11% 앞질렀다.

이번 조사는 타불라를 기존 검색 및 소셜 미디어와 혼합하여 활용할 때 발생하는 ‘인크리멘탈 리치(Incremental Reach, 증분 도달)’의 가치를 구체적인 수치로 증명했다. 조사 결과에 따르면 글로벌 검색 포털 ‘G사’나 글로벌 동영상 플랫폼 ‘Y사’를 활용하는 기존 미디어 플랜에 타불라를 추가할 경우, 기존 매체만으로는 도달할 수 없었던 수백만 명의 ‘독립적 유저(Unique Audience)’를 새롭게 확보할 수 있는 것으로 나타났다.

특히 글로벌 소셜미디어 플랫폼 ‘I사’ 등 주요 SNS를 이용하지 않는 유저군에 대한 타불라의 보완 효과는 압도적이다. 소셜 미디어와 타불라를 병행 집행할 경우, 중복을 제거한 순수 증분 도달률(Incremental Reach)은 최대 69%p까지 상승하는 것으로 분석됐다. 이는 기존 글로벌 매체 중심의 미디어 믹스 전략에서 발생할 수밖에 없는 도달의 사각지대를 타불라가 완벽하게 해소하고, 전체적인 마케팅 효율을 극대화할 수 있음을 보여준다.

타불라 코리아 관계자는 “이번 조사 결과는 타불라가 약 4,004만 명의 전 국민적 접점을 확보한 것은 물론, 글로벌 주요 플랫폼을 보완하여 캠페인의 도달 범위를 완성하는 필수 매체임을 증명한 것”이라며, “앞으로도 광고주들이 핵심 타깃에게 가장 깊고 확실하게 도달할 수 있도록 최적의 파트너 역할을 이어갈 것”이라고 강조했다.

한편 이번 조사는 닐슨미디어코리아 PC + Android Mobile 이용행태 데이터(2025년 9월) 기반의 조사결과를 바탕으로 집계됐다.

