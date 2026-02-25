[속보] ‘모텔 살인’ 추가 피해 정황…“노래방서 기절” 30대 남성 조사

서울 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

약물이 든 음료로 남성 2명을 살해한 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건 피의자의 추가 범행 정황을 경찰이 확인해 조사하고 있다.

25일 경찰 등에 따르면 서울 강북경찰서는 최근 피의자 김모씨가 만났던 사람 중 피해자로 추정되는 30대 남성 A씨를 불러 조사했다.

A씨는 강북구의 한 노래주점에서 김씨가 준 숙취해소제를 마신 뒤 한동안 의식을 잃었고, 깨어난 뒤에도 몸 상태가 좋지 않아 소방 당국에게 응급처치를 받은 것으로 전해졌다.

A씨가 피해를 당한 시점은 김씨의 첫 번째 범행(지난해 12월 14일)과 두 번째 범행(지난달 28일) 사이로 알려졌다. 김씨는 처음보다 약물 사용량을 늘려 두 번째 피해자에게 줬다고 진술한 바 있다.

김씨는 지난해 12월 14일부터 지난 9일까지 20대 남성 총 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 사망에 이르게 하고 1명의 의식을 잃게 한 혐의를 받는다.

김씨는 병원에서 처방받은 약물을 숙취 해소제에 타서 들고 다녔고, 모텔 등에서 피해자들과 의견이 충돌해 이를 건넸다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

다만 수사 당국은 김씨가 2차 범행부터 약물 양을 대폭 늘렸고, 생성형 인공지능(AI) 챗GPT를 통해 ‘수면제 치사량’과 ‘음주 후 복용 시 위험성’ 등을 검색한 점을 고려할 때 우발적 상해가 아닌 계획 살인에 무게를 두고 있다.

김씨는 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 지난 19일 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 김씨를 상대로 진행한 사이코패스 진단 검사(PCL-R) 결과도 나오는 대로 검찰에 송부할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지