궤도, '학폭' 피해자였다 "많이 맞아…부모님 개입 안 해"

유튜버 궤도가 학교폭력 피해자였다고 고백했다.

24일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '궤소리 멈춰! 과학으로 술자리 접수한 궤도'라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜버 궤도. 사진=유튜브 캡처

이날 궤도는 자신의 학생 시절을 회상하며 "정말 놀지를 않았다"고 말했다.

이어 "지금 생각해 보면 '내가 왜 그랬을까' 싶다. 잠깐 나가서 노는 게 그렇게 크리티컬한 요소였나 싶고, 다양한 경험을 많이 해보는 게 더 유리하지 않았을까 싶다"고 덧붙였다.

특히 "저는 맞기는 많이 맞았다"고 고백했다.

그러면서 "학폭 이슈는 전혀 없었다. 정말 맞기만 해서 누구를 때리지 못했다"고 했다.

아울러 "저를 괴롭힌 이유는 없다. 보통 괴롭히는 학생들의 특징은 부모가 자녀에게 개입하지 않는 경우"라고 했다.

또 "우리 부모님도 개입 안 하셨다. '너가 공부를 열심히 하는 건 오케이. 그 외 어떤 이유로도 선생님을 만나지 않겠다. 네게 문제가 생기면 학교에 가겠다'라고 하셨다"고 해 안타까움을 자아냈다.

