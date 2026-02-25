‘두바이 쫀득 쿠키’ 판매점 점검 결과, 식품위생법 위반·식중독균 검출

‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 등 디저트류를 조리해 배달∙판매하는 음식점과 아이스크림 무인 판매점을 당국이 점검한 결과 일부 업장에서 식품위생법 위반이 적발됐다. 특히 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 두쫀쿠를 판매하는 한 업체에서는 식중독 원인균인 황색포도상구균이 기준치를 초과해 검출되기도 했다.

식품의약품안전처(식약처)는 두바이 쫀득 쿠키 등 디저트류를 조리해 배달·판매하는 음식점과 아이스크림 무인 판매점 총 4180곳 집중적으로 점검해 식품위생법을 위반한 81곳을 적발해 관할 기관에 행정처분 등 조치를 요청했다고 25일 밝혔다. 이번 점검은 지난 2∼6일 17개 지방자치단체와 함께 이뤄졌다.

식약처가 디저트 배달 가게과 아이스크림 무인 판매점 4180곳을 점검한 결과 81곳이 식품위생법을 위반했다.

디저트류 배달 음식점은 총 2947곳을 점검해 60곳이 적발됐다. 이들 업체의 주요 위반 사항은 △위생모·마스크 미착용 등 위생적 취급기준 위반(12곳) △소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수 사항 위반(10곳) △폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설 기준 위반(14곳) △건강진단 미실시(20곳) △기준·규격 위반(2곳) 등이다. 식약처는 아이스크림 무인 판매점의 경우 총 1233곳을 점검해 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 위생적 취급기준을 위반한 21곳을 적발했다.

조리 식품 총 128건을 수거해 식중독균 등을 검사한 결과, 두바이 쫀득 쿠키 1건에서 황색포도상구균이 기준치를 초과해 검출되기도 했다. 황색포도상구균은 식중독을 일으키는 주요 원인균 중 하나다. 씻지 않은 맨손으로 만든 음식을 실온에 방치하거나 오염된 조리기구를 사용할 때 주로 감염된다. 식약처는 황색포도상구균이 기준치를 초과해 검출된 해당 음식점에 대해 행정처분할 방침이다.

식약처는 “소비 경향을 고려해 점검 대상을 다양한 품목으로 지속 확대하고 있다”며 “국민이 많이 소비하는 배달 음식과 무인 식품 판매점에 대한 안전관리를 강화하고, 위생 사각지대가 없는 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

