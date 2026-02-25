실리카겔 김한주, 오랜 연인과 결혼 발표…RM·심은경도 "축하"

밴드 실리카겔 김한주(31)가 결혼한다.

김한주는 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "ㅠㅠ!"라는 짧은 글과 함께 웨딩화보를 게재했다.

실리카겔 김한주 SNS

공개한 사진에는 김한주와 연인이 갯벌에서 흰색 옷을 차려입고 환한 미소를 지은 모습이 담겼다. 두 사람은 약 15년간 만나온 사이로 알려져 큰 축하를 받고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS) RM은 해당 게시글에 "축하합니다"라는 댓글을 달며 이들의 결혼을 축복했다. 김한주는 RM의 솔로 2집의 타이틀곡 '로스트!' 작곡에 참여하는 등 인연이 있다.

이어 심은경도 "결혼 축하합니다, 축복해요"라고 전했고, 던도 "너무 축하드려요"라고 댓글을 달았다.

한편 김한주가 속한 실리카겔은 2015년 EP '새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각'으로 데뷔했다. 김한주는 보컬과 키보드를 맡고 있다.

실리카겔은 '노 페인', '틱 탁 톡', '빅 보이드' 등의 대표곡을 발표했으며, 2024년 제21회 한국대중음악상 올해의 음악인 상을 받은 바 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지