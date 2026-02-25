이준호, 밀랍인형 제작된다…글로벌 대세 스타 행보

그룹 2PM 멤버 겸 배우 이준호의 밀랍 인형이 제작된다.

최근 멀린 엔터테인먼트 그룹(Merlin Entertainments) 산하 브랜드인 마담 투소 홍콩(Madame Tussauds Hong Kong)은 대한민국을 대표하는 배우이자 대중성과 화제성을 겸비한 글로벌 아티스트 이준호의 신규 밀랍 인형 제작을 공식 발표했다.

이준호는 뛰어난 재능과 독보적인 카리스마를 지닌 K-팝 아티스트이자 연기자로서 전 세계 팬들의 마음을 사로잡아 왔다. 그는 K-POP 그룹 2PM 멤버로 데뷔한 이후, 가수와 배우를 넘나들며 폭넓은 활동을 이어왔다.

특히 배우로서 꾸준한 성장과 확장을 통해 음악과 연기 모두에서 글로벌 팬층을 보유한 대표적인 한류 아티스트로 자리매김했으며, 최근 작품들에서 보여준 깊이 있는 연기를 통해 동시대 가장 신뢰받는 배우 중 한 명으로 평가받고 있다.

특히 최근 선보인 '태풍상사'를 통해 한층 성숙해진 연기력을 선보였으며, 넷플릭스 오리지널 시리즈 '캐셔로'(Cashero)에서는 글로벌 시청자들과 만나며 존재감을 더욱 확장했다. 또한 아티스트(One), 콘텐츠(Original), 매니지먼트(Orbit)라는 세 가지 축으로 팀 기반의 브랜드 시스템을 지향하는 'O3 Collective'(오쓰리 콜렉티브)에서 새로운 출발을 알린 바 있다.

이준호의 밀랍 인형 제작을 위해 한국에서 신체 측정(sitting)이 진행됐다. 마담 투소의 밀랍 인형 제작 과정 중 신체 측정 과정은 얼굴 윤곽, 손의 형태, 자세, 표정은 물론 피부 톤과 미세한 신체 전반에 대해 정밀하게 측정하는 핵심 단계로, 실제 인물과 놀라울 정도로 닮은 밀랍 인형을 완성하기 위한 중요한 과정이다.

평소 성실한 모습으로 알려진 이준호는 약 4시간 동안 진행된 모든 과정에 진지한 자세로 임했다. 또한 "신체의 미세한 디테일까지 기록되는 과정이 정말 신기하고 흥미로웠다"며 "새로운 작품을 만날 때 설렘과 동시에 잘 해내고 싶은 마음이 드는데, 오늘 제 밀랍 인형을 준비하는 마음도 꼭 새로운 작품을 시작하는 기분"이라는 소감도 전했다.

멀린 엔터테인먼트 홍콩의 웨이드 창(Wade Chang) 총괄 매니저는 "이준호 씨는 무대와 스크린의 매력을 모두 아우르며 전 세계 팬들을 사로잡는 아티스트"라며 "그의 밀랍 인형은 단순히 외모를 재현하는 것을 넘어, 이 시대 한류라는 역동적인 문화 현상을 상징하는 아이콘이 될 것"이라고 전했다.

