다비치 이해리, 700만원대 명품백 생일선물에 강민경 “남편 없는 사람 서러워”

여성 듀오 다비치의 멤버 이해리가 생일을 맞아 남편에게 받은 고가의 선물을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘이해리해리’에는 ‘(강민경 첫 출연 경축) 사람은 조촐하지만, 선물은 난리브루스윌리스’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이해리가 남편과 멤버 강민경과 함께 생일 파티를 즐기는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘이해리해리’ 캡처

이날 강민경은 “3개월 묵혔다”며 레드 박스에 담긴 깜짝 선물을 건넸다. 선물의 정체는 고급 디자인의 포터블 조명이었다. 이를 본 이해리는 “너무 고급스럽다. 침실이나 거실에 두면 좋을 것 같다”며 만족감을 드러냈다. 해당 제품은 약 200만원대로 알려졌다.

이어 남편이 준비한 선물도 공개됐다. 이해리는 명품 브랜드의 블랙 구두를 소개하며 “진짜 내 스타일”이라고 감탄했다. 또한 같은 브랜드의 가방을 꺼내 들며 “예쁘지 않냐. 리버서블이라 뒤집어서 멜 수 있다. 이런 가방은 처음 본다”고 자랑했다. 이 제품은 각각 약 170만원대와 700만원대로 전해졌다.

유튜브 채널 ‘이해리해리’ 캡처

특히 이해리는 “내가 직접 골랐다”며 “당당하게 갖고 싶은 걸 이야기해야 정말 좋은 선물이 온다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 지켜보던 강민경은 “남편 없는 사람 서러워서 살겠나”라고 너스레를 떨어 좌중을 폭소케 했다.

한편 이해리는 2022년 연상의 비연예인과 결혼했으며, 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.

