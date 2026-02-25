이학재 인천공항 사장 “정부 사퇴압력으로 직원 피해 당해”… 지방선거 불출마

이학재 인천국제공항공사 사장이 “정부의 사퇴압력으로 직원 피해입어 사퇴를 결심했으며 인천시장 등 6·3 지방선거에 불출마 한다”고 밝혔다.

이 사장은 25일 인천국제공항 1터미널에서 열린 기자간담회에서 “지방선거 출마를 전혀 고려하지 않고 있다. (사장)사퇴는 출마와 관계 없다는 말씀을 분명히 드린다”고 말했다.

이 사장은 “지금 사퇴하는 것은 인천공항공사 사장으로서 마지막으로 공항과 임직원들에게 사장 역할을 하는 것이라고 생각했기 때문”이라고 설명했다.

이어 “저로 인해 조직에 광풍이 몰아닥치는 어이없는 일이 벌어졌고, 지난해 11월 정부로부터 사퇴 압력이 있을 때만 해도 대수롭지 않게 생각했다”면서 “그러나 점점 강도가 심해지고 직원들도 피해를 실제 당하고 있다”고 주장했다.



이 사장은 “정기인사는 사장 고유의 인사권인데도 대통령실과 국토교통부는 새로운 사장이 오면 하라, 3급 이하만 해라. 대통령실에 승인을 받고 인사하라는 등 20여 차례 인사와 관련된 압력을 받았다”고 주장했다.

또 “국토교통부는 인천국제공항공사의 군림기관으로 변질됐고 사퇴 압력 이후 인천공항에서만 4건의 특정감사를 동시에 진행하고 있다”며 “국토부는 군림기관이 아닌 지원기관으로 변해야 한다”고 덧붙였다.

이 사장은 지난해 12월 국토부 산하 기관 업무보고에서 불법 외화 반출과 관련한 이재명 대통령 질의에 답을 제대로 하지 못해 질타를 당한 데 대해 “책갈피 외화 반출 검색을 인천공항에서 할 수 있느냐는 (보안)검색요원 외에는 누구도 답할 수 없는 질문이었다”며 “인천공항 업무가 아니라고 한 것이 책임을 회피하는 일이자 일을 안 하는 도둑놈 심보라고까지 했는데 이는 모욕 주기”라고 밝혔다.

이사장은 국민의힘 인천 지역구 3선 의원 출신이다. 2023년 윤석열 정부가 임명한 이 사장은 공항 보안 검색과 인사권 등을 두고 이재명 정부와 갈등을 빚었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지