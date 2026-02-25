'사의' 이학재 인천공항 사장, 지방선거 불출마…"고려 안해"

사의 표명과 함께 인천시장 출마설이 나왔던 이학재 인천국제공항공사 사장이 다가오는 6·3 지방선거 불출마 의사를 밝혔다.



이 사장은 23일 인천국제공항 1터미널에서 열린 기자 간담회에서 "지방선거 출마를 전혀 고려하지 않고 있다. (사장) 사퇴는 출마와 관계없다는 말씀을 분명히 드린다"고 말했다.

이학재 인천국제공항공사 사장이 25일 인천공항 기자실에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. 연합뉴스

이 사장은 "지금 사퇴하는 것은 인천공항공사 사장으로서 마지막으로 공항과 임직원들에게 사장 역할을 하는 것이라고 생각했기 때문"이라고 했다.



이어 "저로 인해 조직에 광풍이 몰아닥치는 어이없는 일이 벌어졌고, 지난해 11월 사퇴 압력이 있을 때만 해도 대수롭지 않게 생각했으나, 점점 강도가 심해지고 직원들도 피해를 실제 당하고 있다"고 주장했다.



국민의힘 인천 지역구 3선 의원 출신으로, 2023년 윤석열 정부가 임명한 이 사장은 공항 보안 검색과 인사권 등을 두고 이재명 정부와 갈등을 겪어 왔다.



지난해 12월 국토교통부 등의 업무보고에서 '책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위'에 대한 단속 대책을 놓고 이재명 대통령에게 공개 질타당하기도 했다.

