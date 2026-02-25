황신혜 "딸 앞에서 옛 애인과 재회"…이진이 반응에 '깜짝'

배우 황신혜가 딸 이진이 앞에서 옛 애인과 재회했던 순간을 떠올린다.

25일 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜가 과거 선보였던 피트니스 비디오가 공개된다. 약 20년 전 큰 화제를 모았던 비디오 속 황신혜는 탄탄한 몸매와 더불어 '컴퓨터 미인' 수식어에 걸맞은 외모로 눈길을 끈다.

KBS 1TV

황신혜는 비디오 제작 당시의 비하인드 스토리도 소개한다. 특히 피트니스 비디오가 큰 흥행을 거두며, 일본 톱 모델 야노 시호와 인연을 맺게 된 사연을 밝혀 관심을 모은다.

이어 세 사람은 장윤정의 1988년 미스 유니버스 대회 출전 영상을 함께 보며 추억을 소환한다. 장윤정은 당시 경험 삼아 단기간 준비 후 출전했지만, 2위에 입상해 스스로도 놀랐던 순간을 떠올린다. 각국 대표들과의 교류부터 상금에 얽힌 이야기까지 다양한 이야기를 전한다.

KBS 1TV

이후 세 사람은 가평 특산물인 잣을 활용한 요리를 선보인다. '새우 잣 무침'과 '잣 소스 파스타'를 만들던 도중 황신혜는 남다른 악력으로 단단한 잣을 손쉽게 빻아 모두를 놀라게 하고, 현장은 웃음바다가 된다.

또한 황신혜는 자녀들의 식성에 관한 이야기가 나오자 과거에 딸 이진이가 "알레르기로 숨이 안 쉬어진다"며 다급히 전화를 걸어왔던 순간을 떠올린다. 머릿속이 하얘질 만큼 아찔했던 당시의 심정을 털어놓자, 정가은 역시 홀로 아이를 키우며 겪었던 위급한 순간을 떠올리며 깊이 공감한다.

이어 이들은 엄마로서 딸의 연애에 대한 소신을 밝힌다. 장윤정은 딸의 남자 친구를 직접 만났던 일화를 통해 당시 느꼈던 복잡 미묘한 심정을 고백한다. 딸의 연애를 바라보는 엄마들의 속내가 오가는 가운데, 대화 주제는 자연스럽게 세 싱글맘의 연애로 이어진다. 황신혜는 과거 옛 애인을 딸 이진이와 함께 우연히 마주쳤던 순간을 떠올리고, 이를 눈치챘던 딸의 반응에 놀랐던 경험을 털어놓는다. 또한 재혼에 대한 싱글맘들의 속마음을 공개하는데, 정가은은 재혼의 가능성을 열어두고 있다고 솔직한 마음을 표현한다는 후문이다.

'황신혜의 같이 삽시다'는 이날 오후 7시 40분 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지